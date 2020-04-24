攜手「罩」護未來主人翁　法鼓山出動義工團隊助包裝兒童口罩

▲ 攜手「罩」護未來主人翁，法鼓山義工團隊助包裝兒童口罩。（圖／翻攝自「法鼓山」臉書粉專，下同）

記者郭世賢／綜合報導

法鼓山慈善基金會義工團隊，為減輕藥師工作負擔，攜手「罩」護下一代，從4月22日起至6月30日，將每周一次協助新竹市政府分裝兒童口罩。22日下午1點，有22位義工赴新竹市北區區公所5樓大禮堂，與銀髮族協會等多個團體，在衛生局人員指導與示範下，共同協助先為59個藥局，分裝7080包兒童口罩。

法鼓山表示，為了保持口罩清潔，義工包裝前，皆需手部消毒、穿隔離衣，戴上口罩、髮套與手套，將口罩分裝到信封袋中，並與品管人員點收與確認數量。義工李靜惠說，近日新竹縣市兒童口罩需求高，很高興能有機會至第一線幫助辛苦的醫護人員分憂解勞，現場也能感受到政府對防護措施的用心，自己擔任小組長在盤點口罩時，也特別小心謹慎。

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▲ 現場能感受到政府對防護措施的用心，自己擔任小組長在盤點口罩時，也特別小心謹慎。

70多歲的陳錦鐘與妻子鄭秀治，秉持法鼓山創辦人 聖嚴法師所說「哪裡需要，就往哪裡去」的精神來奉獻，夫妻彼此合作無間，一個拆點口罩、一個負責包裝，心中並默念「小朋友身心安康；疫情早日消除」，將暖暖祝福包進袋中。陳錦鐘笑說倆人早有40多年的默契，妻子則特別珍惜現今可以做義工的時光。

「今天的任務非常有意義。」負責召集義工的邱濱棋，今日是特地排假來服務，他說義工報名踴躍，現已有26人預約，奉獻熱忱絲毫不受疫情影響，盼能將這份培福有福的祝願，透過口罩與竹市小朋友們歡喜結緣。

「法鼓山」臉書粉專：https://www.facebook.com/ddmorg/

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