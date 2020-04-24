高中術科25日登場　萬名考生全程戴口罩、量體溫應試

▲高中術科考試25日、26日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

以術科測驗為主要入學管道的高中特色招生專業群科甄選入學，109學年度共有86所學校、314個科（班、組）辦理，吸引1萬2,681名考生報名，預計錄取8,962名。教育部提醒考生留意測驗內容範例及試場規則等資訊，並配合各招生學校指示量測體溫及戴口罩應試。

台北市術科測驗訂於4月26日舉行，其餘縣市則於4月25日進行。教育部指出，高中特色招生專業群科甄選入學，是以術科測驗為主的實務選才機制，測驗內容包含，烘焙、電路量測、家具設計、動植物識別等，相當多元，可提供具有職業或技能性向發展潛質的國中生升學技術型高中，讓技優人才適性接軌，也培育更多國家優質技術人才。

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為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，教育部提醒考生務必配合各招生學校指示，包括量測體溫及配戴口罩應試，試務學校也會準備口罩供未攜帶的考生使用，維護考試權益。

另外，教育部也說明，如考生屬居家隔離、居家檢疫或社區監測通報採檢個案尚未接獲檢驗結果之自主健康管理等應留在家中無法應試的對象，各招生學校將以實際測驗日延後14日，於5月9日或5月10日補考；參加補考考生依據各校招生簡章所載之甄選項目及錄取標準，如達錄取標準者，將以外加方式錄取。

