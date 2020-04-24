「口罩SIZE神符合」她激推療癒盒　一票人+1好用...曝少放一樣恐毀了

▲保鮮盒SIZE神符合！（圖／翻攝口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊，下同）



網搜小組／劉維榛報導

不管在藥局、超商或超市買實名制口罩，一律都是散裝的，尤其現在貴為保命之物，可要細心呵護保存！有女網友分享一款神級容器，不僅環保乾淨，照片曝光後，也掀起其他人貼出各種收納方式，最重要的是多放幾包乾燥劑，以免太潮濕反毀了口罩。

一名女網友在臉書社團「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」分享收納神物，她驚呼，嘗試把口罩放入3號保鮮透明盒，「size的保鮮盒意外的符合！」

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原PO也貼心表示，盒子長寬高分別是「21x12x8.5cm」，目測只少可裝20至30片口罩。實用文曝光後，網友狂讚，「沒用大盒裝，都只用夾鍊袋，看來是該買個收納盒了」、「我也用保鮮盒裝」、「我家也是用這個」、「我也是，而且一定要選透明的，看口罩心情會好」、「我也都收集在盒子」。

▲一票人+1：超好用！

不少網友也曬出各種環保盒，「我直接放玻璃櫃，跟我的公仔擺一起」、「我是用鞋盒」、「無印這款PP盒非常好用，剛好是成人平面尺寸，放藥局領來的散裝口罩剛剛好」、「用放衛生紙的盒子裝口罩，然後裡面再放幾包乾燥劑，口罩現在很重要，要好好保護口罩，避免潮濕」、「我用台中太陽餅的紙盒尺寸又剛好」、「金沙30顆的盒子也很ok」、「沒用大盒裝，都只用夾鏈袋，看來是該買個收納盒了。左下2個，是給小孩備用帶到學校去的，去書局買考試用筆袋裝，厚實好用。」。