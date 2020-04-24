防範道路誤挖釀禍　台南市政府嚴格執行專案稽核

▲防範道路誤挖釀禍，台南市工務局嚴格執行專案稽核。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鑑於台南市近年多起誤挖瓦斯管線事件，造成公共安全重大威脅，市長黃偉要求強化道路挖掘管理，儘量減少道路重複施工擾民、避免誤挖危險性管線，確實提高道路修復品質，工務局專案積極辦理稽核工作，自4月21日起稽核，發現有施工未通報情形，依法罰款3至10萬元，另修復品質不佳案件，則要求立即改善。

工務局表示，道路挖掘管理業務專案稽核範圍，主要針對已完工尚在保固期間及2020年施工進行中的道路挖掘案件；其中已完工尚在保固期間工程實地稽核，包括路面修復寬度、平整度；管溝位置瀝青混凝土修復厚度及路面刨鋪厚度，是否符合臺南市道路挖掘管理自治條例規定；標誌、標線或其他設施物，是否依原狀恢復等。另外，進行中的道路挖掘案件，則實地巡查現場管線單位施工作業是否確實依道路挖掘管理自治條例等相關規定辦理。

專案稽核自本週展開巡查工作，除隨機選定地點稽查，行程中若發現有工程正在進行，卻查不到施工通報者，也會前往查看究竟。連續4天的稽核行動，結果有2件修復平整度不佳的工程，要求管線單位需儘速修正，並將擇期複查，另外，也意外發現2件道路工程未通報施工，將依台南市道路挖掘管理自治條例予以罰款3萬元。



道路為城市交通運輸之重要通路，維生管線地下化為都市發展現代化重要指標之ㄧ；惟管線埋設及管理攸關民眾生命財產安全，馬虎不得。工務局藉由專案稽核道路挖掘施工現場狀況，防範作業違失，有效預防公安事故發生，以維護市民居住環境及用路的安全，達到都市永續經營之願景。

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