關懷台南弱勢　市府受理急難、勞工紓困生活補貼申請

▲新冠肺炎衝擊民眾生計，台南市政府擴大受理防疫補償金、急難紓困及勞工紓困生活補貼申請，幫助受疫情影響致生計困難之民眾渡過此次難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

新冠肺炎衝擊民眾生計，台南市政府加大紓困力道，24日起受理防疫補償金、急難紓困及勞工紓困生活補貼申請，幫助受疫情影響致生計困難之民眾渡過此次難關。

台南市政府因疫情影響需急難紓困即日起開始受理申請，適用對象共有三類，第一類為「因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬」致生活陷困者，民眾可檢附家屬死亡證明(需載明因疫情死亡原因)等佐證資料。第二類為「受隔離、檢疫者」或「為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬」，民眾可檢附受隔離或檢疫通知及無法從事工作等證明文件。第三類為經中央疫情指揮中心宣布4月9日起停止營業之場所如酒店、舞廳，其從業人員因場所停止營業無法工作致生計受影響者。

該類民眾若無勞保，可檢附相關佐證文件。社會局為了讓急需紓困之民眾在最短時間內得到協助，只要備齊相關證明文件向公所提出書面申請，符合資格者不需經過訪視，3日內即可獲得1~3萬元協助。目前已有102人受益，共發放146萬4812元。

社會局也提醒不符合以上申請條件之民眾，若生活遭遇重大變故陷困，仍可向各區公所申請急難救助。民眾若對關懷弱勢加發生活補助、急難紓困實施方案有任何疑問，可洽居住地區公所社會課或社會局社會救助科06—2995686、06-6334941。

另外，勞工局指出，原先「勞工紓困生活補貼3萬元」以職業工會會員為主，考量漁民生計也受到波及，故針對沒有雇主，或是自營作業者之漁會甲類會員，符合三大條件，即可申請補助，包括實際從事漁業勞動，並在109年3月31日前，在漁會投保勞保，投保薪資必須在2萬4000元以下，以及107年所得未達課稅標準40萬8000元，申請後每人每月可領1萬元，一次發放3個月，也比照辦理。

黃偉哲市長施政以照顧弱勢為優先 社會局已提前於4月21日趕撥首批關懷弱勢生活補助款，截至23日，已發放9619萬8000元，共計6萬4132人受益。「勞工紓困生活補貼3萬元」申請人數已達17088人，並陸續核准並匯入勞工帳戶，目前勞保局已加入網路受理申請方式，申請方式更為便民。

針對部分工時勞動者，市府也釋出1155個勞動部安心即時上工計畫職缺，目前約逾900人登記報名，惟符合資格者僅5成，市府也持續向中央反映建議放寬資格限制。目前獲知勞動部已進行檢討，並研議放寬申請資格條件為1年內有投保紀錄、勞保、就保薪資沒有門檻限制等，預計下周就可用新的條件資格審核申請。此次的紓困生活補貼期間從4月20日至5月22日共計1個月，勞工局提醒勞工朋友要把握期限內向所屬職業工會申請，想要進一步瞭解相關訊息可以透過「勞動部網站防疫專區」查閱，或是撥打勞動部「1955」服務電話、勞工保險局（02）2396-1266分機5555，漁民朋友可向各地漁會洽詢。

黃偉哲市長強調，台南市政府不僅積極防疫超前部署，也會持續陪伴台南市民渡過難關，也感謝各區公所、各總工會、基層工會會務人員以及台南市勞保局辦事處同仁的付出，使符合資格的市民能夠順利紓困。

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