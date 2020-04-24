設機房假冒防疫員：誆大陸人「你涉嫌囤積口罩」　要帳戶凍結…匯錢來解凍

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲情資，有詐騙集團在台中設立電信詐騙機房，以戀愛交友的方式向大陸被害人噓寒問暖，再以投資名義要對方掏錢，最近因新冠肺炎（COVID-19)疫情嚴峻，更假冒大陸防疫人員誆稱被害人囤積口罩的名義要被害人付錢了事。

警方調查，俞姓男子等9人共組詐騙集團，並在台中成立詐騙機房，原本透過愛情交友方式，在平台上尋找大陸籍被害人，最後互加好友後每天噓寒問暖，等對方陷入愛情圈套時，再以投資名義詐騙被害人。

▲警方鎖定詐騙集團在台中設置機房，16日攻堅破門逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

但這幾個月因新冠肺炎疫情嚴重，俞男等人轉以假冒大陸疾管局、公安等人，向被害人宣稱「被害人遭人冒用身分涉嫌發送詐騙簡訊或涉嫌囤積口罩」等方式，表示被害人帳戶被監管凍結，再要求被害人匯款解凍。

▲警方在現場查扣現金以及手機等證物，訊後依照詐欺等罪嫌將9嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在16日在高雄逮人，起獲新台幣現金12萬6千元、手機24支以及手機卡等證物，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌將俞男等9人依法送辦。

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