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捕獲資深鐵粉！ 89歲老奶奶愛用自然美40年：「一天沒擦就怪拐」

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▲▼東森自然美資深鐵粉。（圖／東森自然美八德店提供）

▲近期東森自然美八德店出現資深鐵粉。（圖／東森自然美八德店提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

愛美是女人的天性，不論幾歲只要懂得寵愛自己、有自信的女人就會顯得閃閃發亮！深耕在地近50年歷史的東森自然美，見證無數台灣女性一路從女孩走入家庭蛻變成為美麗的女人，甚至有高齡89歲的奶奶，堅持在自然美做臉且護膚產品一用就是40年，成為東森自然美的超資深鐵粉。

東森自然美八德店副店長鄭雅怡近期分享，即使在防疫期間，高齡89歲的老奶奶仍舊由平時照顧她的外勞，推著輪椅前往店內「補貨」。由於這位奶奶年事已高，耳朵其實已經聽不太清楚了，因此是特地用紙筆寫下「家裡的保養品已用完」、「用40年習慣了，沒用皮膚乾乾的」的方式進行筆談。當下看到這一幕，令鄭雅怡很感動，特別是奶奶至今仍舊維持年輕時的愛美習慣、不忘記天天保養自己的皮膚，而且40年來持續支持自然美的精神，更是令人敬佩。

▲▼東森自然美資深鐵粉。（圖／東森自然美八德店提供）

▲89歲老奶奶愛用自然美產品至今已40年，防疫期間仍到店補貨超愛美

台灣美容SPA經典品牌東森自然美始終相信，不論是誰都有愛美的權利，而且女性唯有先懂得寵愛自己，才有能力去愛別人，因此一直在服務第一線勉勵美容師要努力傾聽需求、以有溫度的服務走入每位顧客的生活，更期許能夠陪伴所有女性完整美麗人生，即使是自然平凡的生活也能活得從容美麗。

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