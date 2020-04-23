泰國爆非洲馬瘟！嚴重症狀「臟器出血」...中國：高度警惕境外傳入

▲泰國爆發非洲馬瘟。（圖／達志／示意圖）



記者邱茀濱／綜合報導

泰國農業合作部3月底以來，多次向世界動物衛生組織（QIE）通報，指出當地先後發生「非洲馬瘟」疫情。對此，中國農業農村部昨（22）日指出，由於爆發疫情的地點離邊境直線距離不到800公里，傳入風險較高，各地要高度警惕，切實做好防範工作。

中國農業農村部門、中國動物疫病預防控制中心、中國馬業協會等發出《農業農村部辦公廳關於做好非洲馬瘟防範工作的通知》（下稱《通知》）指出，疫情是非洲馬瘟病毒引起的馬屬動物的一種急性傳染病，可通過吸血昆蟲叮咬傳播，主要症狀為發燒、皮下水腫和病毒血症，嚴重還會有組織和臟器出血，且馬最易感染，病死率高達95%。

雖然中國獲得QIE認可，是非洲馬瘟歷史無疫國，但有專家分析中國境內已檢出疫情傳播媒介昆蟲，因此傳入風險較高；中國馬屬動物均容易感染，但是從業人員對疫情的認知有限，因此傳入後的暴露風險高、後果和損失將非常嚴重。

▲中國官方要各地切實防範。（圖／示意圖／Pixabay，下同）



《通知》要求廣西、雲南等農業農村廳，需在每個邊境縣4個活躍的市場周邊，隨機採集5份馬屬動物血液樣本；各省級畜牧獸醫部門，要對有非洲馬瘟症狀的馬屬動物，採集5份血液樣品，並請中國馬業協會就會員的馬匹登記等工作時，結合展開採樣送檢；樣本將以編號、詳細記錄採樣場點和動物訊息，送至中國動物衛生與流行病學中心檢測分析。

《通知》指出，一旦發現馬屬動物出現非洲馬瘟臨床症狀，或大量發病死亡等情況，要立即隔離發病馬屬動物、密閉存儲死亡馬屬動物，​​限制同群馬屬動物移動，採樣送中國動物衛生與流行病學中心檢測，並按照要求做好疑似疫情報告，展開媒介昆蟲消殺等工作。

此外，《通知》提到，相關單位要深入研究非洲馬瘟病毒病原學，加快診斷等技術研究儲備，並對省級動物疫病預防控制機構的檢測和防控技術指導；「中國獸醫藥品監察所要組織開展有關非洲馬瘟疫苗種毒匹配性分析，組織具備條件企業緊急生產、儲備相應數量應急用疫苗。」

►網友最怕停產的商品！經典特賣「小粉橘」一罐999元！