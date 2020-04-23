加碼再捐9億「挺譚」！　耿爽：中國支持WHO抗擊新冠疫情

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國抽WHO銀根，中國繼日前當即表態捐款2000萬美元後，中國外交部發言人耿爽23日宣布，將再追加3000萬美元（約合新台幣9億元）的現匯捐款，用以支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情的國際合作。

中國大陸外交部今天下午於北京舉行例行記者會，由發言人耿爽主持，並於記者會開始時宣布該一訊息。他說，中國將在此前向世衛組織捐款2000萬美元的基礎上，再追加3000萬美元現匯捐款。

▲美國總統川普多次就新冠肺炎疫情處置，公開質疑WHO與總幹事譚德塞。（圖／達志影像／美聯社／記者張靖榕合成）

耿爽並表明，此舉是為了支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情的國際合作，同時也支持發展中國家的衛生建設工作。

耿爽繼續說，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德塞總幹事領導下，秉持客觀公正科學的立場，為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作發揮了重要作用，在全球抗擊疫情的關鍵時刻，支持世衛組織就是捍衛多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和權威。「中方向世衛組織捐款體現了中國政府和人民對世衛組織的支持和信任，也為世界公共衛生事業和全球抗擊疫情作出自己的貢獻。」

在此之前，同為中國外交部發言人的趙立堅在15日時指出，已經向世衛組織捐款2000萬美元，並將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。他當時說，美方的舉動會影響到世界各國，特別是能力脆弱的國家，「中方對美方宣布暫停資助世界衛生組織表示嚴重關切」。

據了解，由於質疑WHO決策傾向中國，美國總統川普在美東時間4月14日示，已經指示政府停止資助WHO，並展開調查。當時WHO總幹事譚德塞曾回應「遺憾」，並希望美方改變心意，而他也在中國宣布資助後，在推特上對中國表示感謝。

回顧川普和譚德塞之間的互槓，後者曾在面對質疑時強調，「不要將病毒政治化」；川普聽聞後則直接挑明，「大家看看他們跟中國的關係，他居然說政治化，我簡直不能相信。」並說，相比中國花了約4200萬美元，美國花了4億5000萬美元（一年概略資助金額），「而一切似乎都照中國的方式辦，這是不對的。」

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