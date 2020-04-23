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被控趁疫「軍事施壓」台灣　耿爽回：美方個別人士挑撥離間

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▲▼中國大陸外交部發言人耿爽、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）。（圖／路透／ETtoday合成圖）

▲中國大陸外交部發言人耿爽、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透／合成圖）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國國務卿蓬佩奧認為北京趁疫施壓台灣、侵蝕香港甚至脅迫南海鄰國的指控，大陸外交部發言人耿爽今天回應，稱美方個別人士「顛倒黑白、挑撥離間的圖謀不會得逞」，並強調台灣、香港事務都純屬中國大陸內政，不容任何外部勢力干涉。

據了解，自新冠肺炎疫情發生以來，除了西方國家對大陸的追責聲浪不斷，中美兩強在南海以及台灣周邊海域的動向也廣受關注，以致耿爽在23日下午主持大陸外交部例行記者會時，針對相關議題做出回應。

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦日前編隊穿越第一島鏈執行演訓。（圖／路透社）

耿爽強調，無論何時何地，中方都將堅定地捍衛自身的主權安全發展利益，「台灣、香港事務都純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，中方對南海諸島及其附近海域擁有主權，具有充分的歷史和法理依據。」同時我們也堅持通過對話協商，和有關的直接當事方來解決分歧。

對於美方呼籲大陸永久關閉野生動物市場，耿爽也認為是「不存在的指控」，因為大陸並沒有所謂「野生動物濕貨市場」的概念，更常見的是農貿市場和活禽海鮮市場，且中央已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用。

據了解，美國國務卿蓬佩奧就在當地時間22日的媒體簡報會上說，北京趁著世界忙於應付COVID-19疫情之際，持續挑釁行為，包括侵蝕香港自治權，逮捕泛民主派人士，以及對台灣施加軍事壓力、脅迫南海鄰國甚至撞沉一搜越南漁船，呼籲「其他國家也向中國追究責任。」

除此之外，受疫情影響，美國密西西比州總檢察長22日宣布也將對北京提起訴訟，成為美國第二個計劃起訴大陸的州。耿爽回應，「向中國甩鍋、推責，解決不了美國自身存在的問題。」對中國搞濫訴，也不可能得逞。

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