與中國的關係回不去了？　瑞典關閉境內「所有孔子學院和課堂」

▲許多批評人士認為，孔子學院相關計劃是中國當局的宣傳工具。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

瑞典近日與中國關係惡化，在上周關閉最後一間孔子學院之後，境內所有由中國當局資助的孔子學院等相關機構都已經關閉，成為歐洲第一個關閉境內所有孔子學院的國家。分析人士認為，瑞典關閉孔子學院的這個舉動，標誌著瑞典與中國之間曾經的親密關係正在迅速瓦解。

據英國《泰晤士報》報導，中國於2005年在斯德哥爾摩大學成立歐洲第一所孔子學院，2010年時中國吉利集團收購瑞典富豪汽車（VOLVO）所有股權，兩國的合作夥伴關係一直都很密切。

不過近幾年來，兩國政府因為中國逮捕瑞典籍華裔書商桂民海一事陷入紛爭，桂民海曾是香港銅鑼灣書店的股東，讓兩國關係日趨緊張。

近幾周以來，中國官媒多次抨擊瑞典對於新冠肺炎疫情的因應方式，會對其他國家構成威脅，兩國之間許多商業和文化交流也因此被中斷。

如今，瑞典各大學共計4所孔子學院全數關閉，最後一間關閉的孔子學院位於北部城市盧勒（Lulea），於去年12月關閉。瑞典境內最後一座孔子課堂也在上周關閉，該課堂位於瑞典南部法肯伯鎮（Falkenberg）。

中國在全球有525間孔子學院和1100間孔子課堂，許多批評人士認為，孔子學院相關計劃是中國當局的宣傳工具。

此外，美國和加拿大境內幾所大學已經關閉了孔子學院，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）也在去年關閉所有孔子課堂。