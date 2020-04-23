新冠核酸檢測　鍾南山團隊：漱口液採樣準確率高於鼻拭子

▲「病毒核酸檢測」過程同樣會有風險。（示意圖／翻攝新華網）

記者陳政錄／綜合報導

自大陸武漢去年爆發新冠肺炎疫情，到如今全球蔓延以來，病毒核酸檢測的準確率，在人類防疫工作中扮演重要角色。據中國工程院院士鍾南山團隊最新研究指出，透過漱口液採樣，在新冠狀病毒核酸檢測的準確率，高於一般被更廣泛使用的鼻拭子，提供外界一種無創、低風險的採樣途徑做為參考。

據中新社報導，鍾南山團隊的該項研究進展，是於22日發布於《臨床流行病》雜誌上，廣州呼吸健康研究院指稱，本研究首次開發漱口液樣本用於新型冠狀病毒核酸檢測，同時與鼻拭子檢出率進行比較，發現咽漱液陽性率高於鼻拭子標本。

▲研究顯示，透過速口液採樣，新冠病毒核酸檢測陽性率高於鼻拭子採樣。（圖 ／翻攝 中新網）

據了解，核酸檢查是目前新冠狀病毒感染的主要檢測手段，但不同採樣標本對核酸檢測的敏感性不一，由於病毒好發於呼吸系統，鼻拭子採樣是最廣泛使用的方式，但因為過程中需侵入受測者鼻咽，容易產生不適感，檢測人員的接觸風險也比較高。

因此研究表明，與鍾南山合作的廣州呼吸健康研究院副院長李時悅及該院主任醫師葉楓等團隊，提出漱口液採樣方式，透過無菌生理鹽水震盪咽後壁的方法，替換更多的上皮細胞，提高其檢測陽性率。

在經過同時採集新冠狀病毒肺炎患者的咽部沖洗液和鼻息子進行新冠狀病毒核酸檢測，對比兩個陽性率後，漱口液採樣具有1，無創，方便易行； 2，病毒核酸檢測陽性率高； 3，採樣時不需與患者接觸； 4，解決避免氣溶膠生物安全問題等優點，有更好的執行效率。

報導稱，目前全球疫情嚴峻，漱口液作為一種無創、易行、有效的採樣方式，患者自行留取，避免與感染患者接觸，減少醫務人員感染風險，同時可減少取樣所等待的時間，對於目前有限的醫務人員和轉移的臨床工作非常重要。

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