全昌隆168號捕到2020「蘇澳第一鮪」　重200公斤預計25日上午拍賣

記者游芳男／宜蘭報導

大家引領企盼中的2020年「蘇澳第一鮪」，23日傍晚現身，重200公斤預計25日上午拍賣，捕到「蘇澳第一鮪」的宜蘭蘇澳籍漁船全昌隆168號船長林宜俊超高興說：當5年船長第一次捕到「蘇澳第一鮪」，希望拍賣到好價格。

▲2020年「蘇澳第一鮪」23日傍晚現身，預計25日上午拍賣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

屏東東港漁船日前搶到全國頭香捕到東港第一鮪，宜蘭蘇澳籍漁船全昌隆168號也傳來好消息，23日晚在釣魚台海域捕獲大黑鮪，上船時是活魚，目測超過180公斤。16日，「全」船曾捕獲黑鮪活魚，但只有170公斤，與「蘇澳第一鮪」擦身而過，6天後終於傳出好消息。

很有可能捕到2020年「蘇澳第一鮪」，「全」船是加速馬力返港，23日傍晚終於返回南方澳漁港，這尾大傢伙吊起稱重是200公所，因是釣起時還是活魚，且超過180公斤，是2020年「蘇澳第一鮪」。

蘇澳及東港區漁會認定的「第一鮪」，必須符合至少180公斤重及活魚上船的2項條件。2019年「蘇澳第一鮪」重210公斤，每公斤拍賣價7千元，以147萬元售出，目前因新冠肺炎疫情影響景氣，2020年「蘇澳第一鮪」拍賣行情是否會受到影響，漁民們相當關注。

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