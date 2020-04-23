「下雨+車速過快」宜蘭自小客猛撞斷電桿、遮雨棚　駕駛不見了

▲宜蘭一小自客，疑雨天車速過快失控撞壞服飾店前電線桿及遮雨棚。（圖／擷取自《宜蘭知識+》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一小自客23日上午疑雨天加上車速過快，失控撞壞冬山鄉一服飾店前電線桿及遮雨棚，車頭全毀；警方到現發現駕駛人肇事後自行離開，這場車禍目前無人受傷，正通知車主（駕駛人）到案說明釐清案情。有網友貼文說：「剛才路過有看到，人家的店面還沒開，就把人家店面撞到打烊了...。」

「碰」好大一聲，23日上午，冬山鄉廣興地區一服飾店前電線桿應聲折斷，店的遮雨棚也被撞落，廣興派出所警員獲報到場，發現駕駛人於肇事後自行離開未在現場，目前無人受傷，經調查肇事原因應是因雨天、加上車速過快失控所致，未發現有飆速情形，正通知車主（駕駛人）到案說明釐清案情。

葉姓網友PO說：嚴重車禍、服飾店前的電線桿及遮雨架都被撞壞了。還好沒有撞到無辜的人。網友回應：「剛才路過有看到，人家的店面還沒開，就把人家店面撞到打烊了......」、「喔～這在我家附近耶！」。

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