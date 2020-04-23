陳道輝一肩扛！認了扁桃腺發炎未通報　「親自下令解除梯口管制」

▲敦睦艦隊支隊長陳道輝。（圖／取自張競臉書）



記者蔡文鈴、陶本和／台北報導

由於國防部調查敦睦艦隊染疫狀況與支隊長陳道輝答詢時的說法不一，引發外界諸多質疑。對此，陳道輝透過通訊軟體向外界澄清艦隊的防疫處置作法，坦承答詢時確實口誤，並承認有下令解除14日的梯口管制。

陳道輝在內部群組中向大家報告「防疫處置」的做法，並坦承22日接受電話質詢時的說法，與事實有出入，因此向大家澄清，避免外界誤解。

針對艦上是否有官兵發燒事宜，陳道輝說，經信文確認後，應是支隊有乙員扁桃腺發炎，經醫官診治後痊癒，由於支隊人數眾多，「記憶難免混淆」，「我們並未通報艦指部，有相關記錄可查詢。」

至於14日誰下令解除梯口管制？陳道輝表示，答詢時誤解立委呂玉玲的意思，當天經聯檢小組檢查後，確認支隊艦狀況正常無誤後，依照「109年敦睦遠航訓練支隊實施計畫」執行本人權責，通令各艦解除梯口管制，並依艦艇常規實施放假。

陳道輝也說，嚴德發部長以及劉志斌司令還有各級長官都十分肯定大家遠航這段時間的辛勞，期盼全支隊官兵軍能健康平安返回海軍崗位，後續全力配合國防部專案小組調查，釐清染疫情況，「我絕不迴避責任，磐石艦發生疫情感染事件，我深感抱歉」，期待國人能夠諒解，支持國軍，重振對海軍的信心。

支隊長內部訊息全文

各位。午安

昨（22日）支隊長接受立法院外交國防委員會召委以電話方式質詢有關本支隊「防疫處置」的作為。因我多日失眠且目前於隔離期間，答覆內容均憑回憶，無法詳細記得，答詢後發現可能有些內容與事實有些出入，引發軒然大波，我想在此向各位澄清，避免外界誤解。

一、昨日支隊長說：有向艦指部安全回報有1人發燒，經過信文確認後，應是支隊有乙員扁桃腺發炎，經醫官診治後痊癒，支隊人數眾多記憶難免混淆，因此，我們並未通報艦指部，有相關紀錄可查詢。

二、有關14日是誰下令解除梯口管制，我那時誤解呂玉玲委員的質詢，4月14日上午經聯檢小組檢查、確認支隊各艦狀況正常無誤後，依照「109年敦睦遠航訓練支隊實施計畫」執行本人權責，通令各艦解除梯口管制，並依艦艇常規實施放假。

三、部長、劉司令及各級長官一直十分肯定大家遠航這段時間的辛勞，也很關心大家，期盼全支隊官兵均能健康平安返回海軍崗位，後續全力配合國防部專案小組調查，釐清染疫情況，我絕不迴避責任，磐石艦發生疫情感染事件，我深感抱歉，期待國人能夠諒解，支持國軍，重振對海軍的信心。

大家辛苦了。加油！

支隊長敬上

2020.04.23

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