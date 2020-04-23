敦睦艦隊出航26天「機密任務」曝光！去南海實施「OO」操演

▲外界質疑敦睦艦隊有「機密任務」真相曝光。（翻攝自中華民國海軍臉書）

圖文／鏡週刊

海軍敦睦艦隊磐石艦爆出新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，國防部疫調前後說詞反覆，引發爭議，昨（22日）總統蔡英文公開道歉，並對外傳敦睦艦隊有特殊任務則回應「不方便在公開場合說」，不過如今「神祕的機密任務」真相曝光了。

海軍出訪執行敦睦任務成為防疫破口，引發批評聲浪，讓身為中華民國三軍統帥的總統蔡英文昨（22日）親上火線滅火，向國人道歉，不過外界質疑敦睦艦隊另有「機密任務」到底是什麼？

對此， 讓蔡英文及嚴德發都不好說的機密任務，根據《聯合報》報導，其實是敦睦艦隊返台過程中改繞過菲律賓南方進入南海，在經過南沙群島太平島與東沙島附近水域時，實施海疆操演，隨後因海軍實施「海強」年度戰術總驗收，敦睦支隊也被納編參與演習。

才知道讓蔡英文、國防部「不方便」說的特殊任務，其實只是在返台過程中加入海軍年度戰術總驗收。3月15日敦睦艦隊，經南沙群島太平島與東沙島附近的水域時，模擬島嶼遭到攻擊，國軍協助海巡署守衛或奪回失土，由於支隊成員並無兩棲艦艇因此並未登島，直到4月9日才返回高雄左營。

雖國軍戰訓計畫不對外公開，且具有一定的重要性及機敏性，並非外界質疑是「難得的軍事機密外交」，但這次敦睦艦隊航程中進行的演訓，也並非現在不做就沒機會的演訓。



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