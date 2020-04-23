立委質疑地方創生移居補助門檻過嚴　客委會堅持「要有客語能力」

▲客委會主委李永得。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

為了吸引創造性人才移居返鄉客庄地區，客委會辦理「客庄地方創生移居計畫」，鼓勵認同客家且具客語溝通能力者，移居至70處客家文化重點發展區，並提出地方創生計畫，通過評選者，2年最高補助新台幣100萬元。不過，多名立委認為限制「會講客語」的條件過於嚴格，客委會主委李永得23日表示，客家發展最難的就是語言，所以還是堅持要有客語能力。

李永得23日赴立法院內政委員會，就「客庄地方創生計畫推行成效與產業紓困振興計畫執行情形」進行專題報告，並備質詢。多名立委在質詢時，皆認為限制「會講客語」的條件過於嚴格。

民進黨立委張宏陸質詢時指出，按照客委會提出的創生移居計畫規定，如果有想要返鄉的青年客家人不會講客語，這樣反而限縮了這些青年的機會；民進黨立委王美惠也說，若限制一定要會客語，可能會讓很多好的計畫沒有機會被執行。

台灣民眾黨立委張其祿也提到，提案數104件只有20件通過初審，與原本的計畫落差大，客委會應該要有輔導協助成案的機制。

對此，李永得表示，移居計畫是地方創生的實施方法之一，客語還是核心目標，是永遠必須重視的，還是很堅持。

李永得認為，客家文化發展最難的就是語言，這個計畫中相當堅持要有客語能力，要感覺到價值感和重要性，若真有很好的案子，可以考慮另外的方式來協助。他強調，創生戰略是長期的，不是一、二年就結束。

對於初審通過案件與落差較大，李永得則說明，初審通過的20件是先書面審查，再進行面試、簡報，時間也算考驗的一種，最後還要經過他親自面試才會通過，主要是看重人的特質，有沒有心與熱忱非常重要。

其他人也看了這些…

►民進黨挾人數優勢 立院三讀紓困特別預算追加1500億

►「安心上工」新北合格者僅492人 侯友宜下令打電話去勞動部反應

►磐石艦演變社區感染？ 侯友宜強烈建議：中央及各縣市都做好兵推

更多熱門新聞…

►新冠肺炎衝擊企業！ 指揮中心請中油示範拍攝「持續營運影片」

►「口罩實名制3.0」明上路！超商插健保卡就能買 還能隨時換取貨門市

►林佳龍令快發每月1萬「小黃救命錢」 監理所10分鐘完成申請、2天就撥款