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客委會核定香山綜合運動場　全力支持7千萬升級

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▲客委會主委李永得在新竹市長林智堅陪同下親赴現地視察。（圖／新竹市政府提供）

▲客委會主委李永得在新竹市長林智堅陪同下親赴現地視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

香山綜合運動場再升級！香山綜合運動場近十年來未大規模整修，設施老舊待改善，新竹市政府籌畫一系列改造計畫，近期成功向行政院客家事務委員會爭取核定7千6百萬經費，將於原地新設棚架打造全新風雨球場，成為結合運動、休息、社區居民集會活動的體育及客家文化傳承的綜合空間，造福香山區7.6萬居民。今（22）日客委會主委李永得在新竹市長林智堅陪同下親赴現地視察，李永得主委表示，竹市優質的規劃讓客委會信任全力支持，林智堅市長強調，感謝李永得主委的大力支持，讓香山運動場能在啟用23年後重新蛻變、大幅升級成結合運動與客家文化意象的優質活動空間。

李永得與林智堅今日赴現場視察，過去香山綜合運動場為全戶外運動空間，民眾使用受天候限制，未來打造全新風雨球場，其中的籃球場與多功能運動空間，讓市民能夠進行更多元的運動，更符合民眾需求。

李永得表示，新竹市政府在香山運動場新建風雨球場的規劃上準備非常充分，因此客委會全然信任竹市在香山運動場的規劃，決定給予最大的支持，與市政府一同合作將香山運動場打造成社區民眾運動、集會、歌唱跳舞雨文化活動的重要空間，他盼望工程能在疫情緩和後加速進行。

林智堅表示，桃竹竹苗是台灣重要的客家聚落，而新竹市在桃竹竹苗的歷史發展上是核心城市，總統蔡英文上任後對客家文化的支持不遺餘力，他上任以來積極兼顧多元文化的發展，香山區近年人口不斷增加，香山運動場啟用23年來缺乏大規模的改造及整修，非常感謝客委會對香山運動場風雨球場及客庄創生計畫的支持，讓運動場能夠大幅升級改造。

林智堅特別感謝李永得，透過客委會及時挹注核定超過7千萬經費，讓香山運動場未來將成為運動、社區活動及客家文化傳承非常重要的聚落，運動場設計上會結合丘陵的意象，藉由開闊的廣場與周遭居民生活做連結，將運動休閒及文化活動走入社區中，他期許，在客委會的幫助下，市府會積極進行後續的準備工作，讓工程如期如質於2021年底完工。

「大庄的運動人口非常多，所以香山綜合運動場的改建非常需要。」大庄國小徐櫻主任表示，由於學校在綜合運動場附近，下班後常會到運動場運動，也是附近高齡人口主要的運動場地，如能有更多遮陰的設施，甚至夜間亦能開燈，繼續各項體育活動，將會大大提高運動場所不同時段的使用率，對香山區的居民來說幫助非常大。

「香山綜合運動場是重要的客庄創生基地。」教育處黃錦能處長表示，基地位於城市與丘陵的交接，是翻轉香山工業區的重要綠色基地，也是銜接三姓公溪眾多客家文化聚落的重要位置，為了能發揮本基地的重要特色，所以市府除了積極跟教育部體育署申請體育設施改建外，也融入客庄文化特色，申請行政院客家事務委員會「客庄創生環境營造計畫」，期望打造具香山特色的運動場。

黃錦能表示，未來將持續改善香山綜合運動場各項設施老舊，包括跑道舖面破損、草坪破損、進出口動線重整、司令台與觀眾看台區排水等，將持續向中央申請補助完善香山體育環境。

教育處表示為了滿足香山區居民的運動需求，今年1月已獲得教育部體育署補助補助1.4億元經費將興建香山國民運動中心，未來中心內有游泳池、體適能中心等6大核心設施，更將以「全齡化」與「共融」為核心理念，滿足在地近8萬居民「室內」運動需求；而「香山綜合運動場」的未來改建則朝向「戶外」多功能運動場進行規劃，未來將有籃球場、橄欖球場、槌球場、跑道、室內外多功能活動廣場來規劃，提供社區居民一個優質的共享運動空間。

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