四月雪接連綻放...客家桐花季採實名制入園？　客委會說話了

▲雲林古坑油桐花公園於山腰間，綠葉白花搖曳相襯，吸引遊客前往賞花。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者林銘翰／台北報導

每年4月到5月是油桐花的開花季節，2020客家桐花季日前已在南投埔里正式開幕，不過雲林縣長張麗善日前卻宣布，在雲林古坑舉辦的「好客桐樂會」將採實名制進入桐花公園，且僅開放兩個出入口，每小時開放500人。對此，客委會主委李永得23日坦言，以客委會的能量，若要將客家桐花季採用實名制，因人力不足還沒有辦法做到。

國內中南部地區油桐花每年4至7月間進入花季，枝頭上綻放著大簇白花，花朵隨風飄落，樹林間一片皓白，宛如雪景般美麗。雲林縣油桐花進入開花期，選在古坑鄉舉辦「好客桐樂會」活動，不過張麗善日前卻宣布，不建議外縣市遊客來賞花，且將採實名制進入桐花公園，僅開放兩個出入口，每小時開放500人，民眾也要戴口罩賞花。

李永得23日赴立法院內政委員會，就「客庄地方創生計畫推行成效與產業紓困振興計畫執行情形」進行專題報告，並備質詢。

▲客家委員會主任委員李永得。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委羅美玲質詢時表示，今年因為疫情關係，客委會取消了很多桐花季的大型活動，不過也鼓勵民眾可以到全台灣的桐花步道走走，但有將近四成的民眾賞花時沒有戴口罩，也沒有保持安全距離，詢問客委會有何呼籲。

李永得說明，客委會日前已宣布將比較大型的活動取消，本來只向民眾宣傳10條桐花步道，也已經改為70條，目的是希望將人潮分散。此外，客委會能夠管制的範圍與場館，也實施總量管制，並且在所有有關油桐花的宣傳上，一定提醒要增加防疫措施，包括戶外必須間隔一公尺以上的距離，以及最好不要到人多聚集的地方。

羅美玲再指出，假日有許多民眾到戶外走走，常因心情放鬆而忘記防疫，她也看到中南部有縣市將桐花季活動採用實名制，詢問客委會是否可以做得到。

對此，李永得則坦言，以客委會的能量，若要將客家桐花季採用實名制，因人力不足還沒有辦法做到。

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