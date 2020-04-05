「我剛剛手都在抖」...客家女記者害羞說話了！坦言「真的蠻感動」

記者蔡儀潔／綜合報導

客家電視台女記者蘇韋宣昨（4）日在記者會結束後，被指揮官陳時中cue上台，幫忙用客語唸防疫宣導，她隨後在網路上爆紅。蘇韋宣事後受訪時坦言，「真的很緊張，我剛剛手都在抖」，很高興指揮中心有注意到不同族群的需求，「真的蠻感動的。」

▲客家電視台女記者突被陳時中cue上台唸客語防疫宣導，意外成為記者會亮點。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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蘇韋宣在接受《放言》 訪問時表示，當時被cue上台時，「真的很緊張，我剛剛手都在抖，講的不好的地方請大家多多包涵。很高興他們有注意到不同族群的需求。」蘇韋宣己本身就是客家人，她透露自己小時候會聽客語，認真開始練習則是到客家電視台工作之後，「我們的記者要會說客語。」

被問到指揮官這樣的嘗試舉動有無必要時，她表示，「我覺得有必要，因為我們客家電視台的收視族群很多老人家習慣的語言還是我們的母語，所以，在這樣子的場合用母語去呼籲的話，對某些鄉親會覺得我被注意到了、我也被特別提醒。這是一種親切感。真的蠻感動的。」

指揮官陳時中4日在記者會結束時，注意到有客家電視台記者在場，突然cue記者上台幫忙用客語唸防疫宣導。該名女記者也大方上場以流利客家話呼籲民眾防疫，不少網友看了紛紛大讚笑說，「阿中的臨時抽考!!」、「記者馬上反應又不怯場，超厲害」