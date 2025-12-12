華航周年慶「全航線88折起」　日本線最低6666元

▲華航慶祝66週年推出全航線88折。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

中華航空即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」週年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，包括台北－宿霧來回票4,166元起，台北-高松、熊本等日本機票6,666元起，購票並登錄旅客有機會抽到全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元。

華航為慶祝滿66歲，即起至12月18日推出「華航飛行樂園」優惠，官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，包括台北－宿霧來回未稅價4,166元起、台北－曼谷4,366元起、台北－新加坡5,566元起、台北－高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島6,666元起、台北 –大阪8,866元起等，直飛日本與東南亞熱門航點不到萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長程航線部分，華航也祭出台北－安大略未稅價16,766元起、台北－西雅圖17,466元起，直飛美西兩萬有找。歐洲線也推出包括台北－倫敦未稅價21,666元起等優惠。此外，華航也推出包括全球不限航點商務艙來回機票6張、經濟艙來回機票6張，以及數百組最高可折抵6,666元的機票折扣碼等好禮。

為迎接2025年最後假期，越捷航空也將於今天12月12日推出百萬張零元機票，單日祭出高達100%機票折扣，旅客只要預訂越捷Eco經濟艙機票並輸入優惠碼 「THANKS」，即可享有票價（不含稅金與附加費）全額折抵。優惠適用於2026年1月5日至12月31日期間出發的航班。

另為響應政府普發現金一萬元政策，華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢週五09:00-23:59推出不同主題航線折扣碼，旅客每週五可至華信航空APP搶購機票特惠價，包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，週週搶限量折扣，華信航空將民眾手中的萬元現金放大。