賣大麻煙彈「GPS定位自取」！緝毒萌犬開雷達⋯警挖寶像中樂透

記者許宥孺／高雄報導

高雄市刑大日前破獲一起特殊販毒案件！一名陳姓毒販利用「埋包自取」的死轉手交易方式，將大麻煙彈埋藏在小公園，透過告知經緯度讓買家挖坑取貨。檢警日前將陳嫌逮捕後，發現他埋藏毒品地點太多，有些甚至記不清，因此申請緝毒犬「可樂」加入辦案以增加挖掘效率，「可樂」聞到毒品味道隨即趴下並挖掘，現場猶如挖寶中樂透般，讓辦案人員驚呼連連，總計挖掘14處、尋獲市值36萬元的大麻煙彈。

▲毒販販售大麻煙彈採「死轉手」交易模式，挖坑藏寶讓買家GPS定位自取。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市刑大偵六隊日前接獲民眾檢舉，一名陳姓嫌犯疑於通訊軟體社群從事大麻販售，採用「死轉手」模式，買家透過通訊軟體下單付款後，陳姓犯嫌選定人煙稀少的無名小公園埋藏毒品，並提供買家經緯度座標，讓買家自行挖掘取貨，還增加挖寶的樂趣。

專案小組於11月下旬跟監陳嫌時，埋伏警力伺機而上，於陳嫌轎車上搜獲大麻煙彈以及一支鏟子等證物，全案依法帶案偵辦，陳嫌經高雄地院裁定羈押禁見。專案小組根據陳嫌與買家的對話資料，發現他在多處民宅附近的小公園掩埋毒品進行交易，但部分位置已記不清楚。

▲緝毒萌犬「可樂」嗅覺靈敏，幫助專案小組挖出毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）



隔日專案小組向高雄地檢署借提陳嫌挖掘毒品，為求精準且加速挖掘效率，市刑大大隊長鄢志豪向保三總隊申請支援緝毒犬，同專案小組前往公園挖掘。4歲的史賓格獵犬「可樂」上陣後，鼻子開啟雷達，嗅出毒品味道後，隨即在該處趴下並做挖掘動作，專案小組一開挖，果然發現毒品包。

「可樂」重複嗅聞且精準定位，讓辦案人員驚呼連連，似乎也讓「可樂」感到有成就感，越挖越起勁，現場猶如中樂透般，統計在5處公園、陳嫌車上尋獲14個毒品包裹。

▲▼「可樂」加入辦案，尋獲市值36萬元的大麻煙彈。（圖／記者許宥孺翻攝）



據了解，陳嫌2個月前透過通訊軟體以暗示言語販售大麻煙彈給不特定對象，一顆大麻煙彈市價3000元，陳嫌以5支為一組包裝販售，有買家一出手就是20顆，此次查緝毒品市值至少36萬元。而陳嫌居中兜售，一顆大麻煙彈可抽1000元佣金，2個月以來至少賺進30、40萬元，警方將持續向上溯源追查毒品來源與去向。