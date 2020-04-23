疫情衝擊客庄觀光5成營運！客委會編1億5000萬預算振興

▲高雄市美濃區客庄小鎮。（圖／交通部觀光局提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊觀光業，客委會主委李永得23日表示，此次疫情影響除重創我國觀光旅遊產業外，連帶影響客庄觀光零售產業近5成營運，因此客委會規劃「客庄產業振興計畫」，編列振興產業預算達新台幣1億5000萬元，期望能夠協助帶動客庄產業。

李永得23日赴立法院內政委員會，就「客庄地方創生計畫推行成效與產業紓困振興計畫執行情形」進行專題報告，並備質詢。

▲客委會主委李永得 。（圖／記者屠惠剛攝）



李永得表示，台灣客庄地區多位於偏鄉，又以小農及微型產業為最大宗，此次疫情影響除重創我國觀光旅遊產業外，連帶影響客庄觀光零售產業近5成營運，目前相關部會及民間團體雖有部分資源挹注，不過資源有限分配也較難全面，因此客委會規劃「客庄產業振興計畫」，期望能夠協助帶動客庄產業。

李永得指出，客委會已於3月12日公告「客家委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業振興辦法」，主要包含推辦客庄產業展售及行銷推廣活動、鼓勵至客庄旅遊消費等；計畫預算達1億5000萬元，都是屬於疫後辦理振興復甦性質，尚未進入實質執行階段。

李永得說明，其中「369浪漫客庄遊」專案編列1億3200萬元，預計招募客庄地區餐飲、民宿、伴手禮等零售商店逾4000家參與，發放電子旅遊券每人800元。

此外，客委會也編列1800萬元規劃辦理展會、市集等促銷活動，邀請客庄地區業者參加，希望透過展售客庄在地產品，加強媒體通路行銷推廣，以打開商品知名度，活絡客家產業發展。

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