雲端最前線／國防部抓替死鬼？基層投書總統斥高官甩鍋

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磐石艦累計28例確診，被嚴德發第一個被點名的支隊長，更在立院電話質詢時哽咽用生命擔保沒有隱瞞，國防部做法引發海軍基層官兵不滿，痛斥高層抓替死鬼，還有人上書總統批評高官切割，其中海軍司令劉志斌，雖然正自主健康管理，但至今卻連一封道歉聲明都沒有，更讓軍中內部感到不可思議。《雲端最前線》23日邀請台大醫院兒童感染科醫師李秉穎、全球防衛雜誌總編輯陳國銘以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國防部長嚴德發赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

敦睦艦隊到底執行什麼秘密任務？根據知情人士透露，當時返程時，支隊在太平島與東沙島附近的水域時操演，回到台灣附近再加入代號「海強」的海軍年度戰術總驗收，之後才返抵左營軍港，主要也和日前中共遼寧艦靠近台灣有關，執行秘密戒護任務。

磐石艦群聚感染，匡列地點持續增加，除了公布足跡，發現確診病例的縣市也不敢鬆懈，繼新北率先封城兵推後，台北市長柯文哲也鬆口，下週將會實施桌上演習，高雄市也宣布5月3日兵推，但指揮官陳時中表示，現階段的確需要謹慎以對，但還不到封城的時候。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。