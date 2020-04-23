員工比遊客多！營運亮紅燈　業者告急：遊樂園很「空曠」歡迎來玩　



▲從過年後開始，因疫情嚴峻，前往遊樂園遊玩的遊客量大幅減少。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

自從新冠肺炎疫情爆發，各地遊樂園區來客數，大幅減少，關西知名六福村主題樂園，即便到了假日也只剩下約1成左右，即便是日前清明連假來客數也不到過去同期的一半，與往年盛況不可同日而語。業者說，目前並沒有裁員的打算，不希望員工因此失業，不過也希望政府能夠在稅賦或貸款方面提供協助，幫助業者渡過難關。

六福村2020年2到4月遊園人數比去年同期下滑了6成，即使在清明連假期間，來園遊客數也未到往年同期的一半，4月連假後，加上社會氛圍緊張，遊客來園意願更低迷，遊客人數更下滑8至9成，業者也預估，即使到5、6月也不慎理想。

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▲即使是假日，整個園區幾乎看不見遊客，據園區表示，來客數大約只有往年同期的1、2成。

六福村表示，台灣遊樂區協會的會員大大小小共有25家，營運十分艱困，六福村目前沒有裁員，同時配合政府政策以訓代賑，讓員工能夠提升，不希望員工因此失業，不過也希望政府能夠在稅賦或貸款方面提供協助，幫助業者渡過難關。

六福村除了積極配合政府實施防疫措施，營運上也依舊持續投入不同方案，如第二季推出動物派對主題活動，希望民眾能放心來到空曠的遊樂園遊玩，與業者共同度過難關。

▲六福村表示，園方已做好防疫準備，園區也很空曠，歡迎民眾前往。

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