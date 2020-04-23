宜蘭市要發消費券了！340名公所人員各發800　提高傳統市場採買

▲▼救宜市傳統市場，市長江聰淵提撥100萬元，其中75萬元補助攤商電費、25萬元市公所員工消費券。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎衝擊景氣，宜蘭傳統市場也中槍，業者經營困難，宜蘭市長江聰淵23日出手，宣布提撥100萬元紓困傳統市場，75萬元補助攤商店家電費，25萬元市公所員工一周100元、為期2月8周共800元到市場消費的消費券，來救攤商。

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宜蘭市公所表示，隨著新冠肺炎疫情延燒，全球經濟受到空前的衝擊，宜蘭市也由於疫情造成民眾恐慌，而減少外出消費，夜市及傳統市場更是首當其衝，導致攤商業績蕭條，叫苦連天。

公所體恤攤商的負擔，針對宜市南、北館、北門、市六、綠九市場，及西門攤販集中區、城隍大樓攤販集中場、東門觀光夜市等8個市集的攤商及店家電費酌予補貼，每月補貼新臺幣500元（5-6月份2個月），希望能稍稍紓解攤商的負擔。另外針對經營困難、繳不出租金的攤商，特別提供租金延後或分期繳交的專案，以利攤商順利度過難關。

出手救攤商的市長江聰淵說：「真正的紓困是要為市場帶來營業額，而不是幾百幾千的減免。負責任的政府應該讓民眾過安心而正常的生活，提供衛生安全的購物環境是市公所責無旁貸的任務。

這次紓困振興方案計100萬元，除了電費補貼及租金延後或分期繳交外，更提出員工就近採買振興方案，希望帶來實質紓困、實際救市的效益。因此他也鼓勵公所員工就近前往公有市場採購，希望能得到拋磚引玉的效果，透過員工消費，為傳統市場的衛生安全背書，希望能喚回傳統市場的主顧客，提振萎靡多時的市場經濟。

而以市公所員工約340人，4人的小家庭一個月菜錢約2萬元，如果一半以上的員工就近到市場消費，保守估計每個月為傳統市場至少帶來340萬元效益，比免收租金帶來更高效益。」

市公所在防疫期間除加強市場衛生清潔、各市場攤商每日量額溫外，亦發送次氯酸水予攤商自主消毒，以提供消費者安全的消費場所；另外他提醒民眾務必遵守中央流行疫情指揮中心的指示，進入夜市、市場及寺廟（南興廟與靈惠廟）等地點，須戴口罩並保持安全社交距離至少1公尺，以降低感染風險，尤其在病毒流行的非常時期，大家千萬不要熬夜導致身體缺乏休息，而造免疫力下降。

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