華航減薪三個月！林佳龍：展現「主管級以身作則」態度

▲交通部長林佳龍說明紓困。（圖／翻攝自Facebook／行政院）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，中華航空宣布5月1日起實施國內員工減薪減班，一級（含）以上正副主管減全薪 25%，二、三級正副主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，每周規劃一日減班休息，暫定實施三個月。交通部長林佳龍今日表示，從主管級減薪幅度較大，可看出華航「以身作則」的態度。

華航日前表示，減薪減班措施是為保全所有員工的工作權及減輕財務負擔。華航面對疫情變化，積極掌握開源機會、力行各項節流措施及人力調整，2月16日起已實施主管減薪，並開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休。

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▲華航實施減薪減班。（圖／記者呂佳賢攝）

華航表示，感謝所有員工這段時間以防疫為最高任務，在危機中負重前行；現在是關鍵時期，所有因應疫情實施的方案都是奠定未來繼續生存的能量，期盼所有員工支持配合、共體時艱，唯有每一位華航人自救，才能助華航挺過這波難關。

林佳龍今日出席行政院紓困振興方案記者會時表示，華航而言實施三個月減薪減班，以不裁員為目標，三個月後若疫情還是嚴重，勞資還是會進行協商，且華航針對越高階的主管減薪幅度越大，展現了華航經理級主管願意以身作則的態度。

林佳龍表示，其他航空公司目前還沒公佈減薪，未來若景氣復甦，航空業需求可能會大增，因此員工非常珍貴，至於如何讓公司更有競爭力，希望能有所改革，且華航官股占了很大比例，航發會也介入希望華航改革提高品質。