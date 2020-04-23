疫情帶來什麼好處？　網狂推「這一點」：不用再勉強自己！

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者翁伊森攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，目前全球累計262萬6929例確診，18萬3283例死亡，各國政府也紛紛祭出鎖國、封城、社交距離、強制戴口罩等政策應對。近日有一名網友好奇詢問，在疫情之下除了對地球汙染減少之外，還有沒有其他好處，對此網友狂推「戴口罩的優點」。

原PO在PTT上以「大家來想想新冠肺炎帶來的好處」為題表示，大家都不喜歡病毒，甚至不能出門，但仔細想想好像也有好處在，「比如出門的人變少，對地球的污染就變少了（廢氣、消費等...），還有什麼好處嗎？」

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貼文一出立刻掀起熱烈討論，網友狂推「戴口罩的好處」，紛紛留言表示，「戴口罩省了化妝」、「戴口罩不用勉強假笑」、「不用控制表情，好棒」、「戴口罩臭臉也沒人知」、「沒有人再說我臭臉」、「戴口罩超爽，臭臉素顏都沒差」。

除了戴口罩的許多優點之外，也有其他網友認為消費變少、讓世界看見台灣、可以在家上班、油價變低也是疫情下的好處，「地球污染變少，出門變少連帶消費也變少了」、「趁疫情讓全世界看到台灣防疫做的多完美」、「不用在辦公室裝忙吧，免去不重要的雜事，發展遠距教學和遠端工作，提高生活自由度」、「不想聚餐也不用找理由，直接說疫情還是先別聚餐」、「減少碳排放，延緩全球暖化」、「油價很低」。