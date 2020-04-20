「這輩子不可能打工」網紅慣竊出獄　經紀公司監獄外手捧800萬簽約金撲空

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經紀公司1290萬簽約金搶人 「這輩子不可能打工」網紅慣竊出獄

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記者魏有德／綜合報導

因「這輩子不可能打工」這句話在網路走紅的竊盜慣犯周立齊18日出獄當天，超過30間經紀公司相中其在網路上的爆紅價值，駕著瑪莎拉蒂、保時捷等名車到監獄外守候，並開出200-300萬元人民幣（約860-1290萬元新台幣）價碼，希望與他簽約。不過，這批人當日並未見到周立齊，據監獄管理人員透露，受疫情影響，周立齊已由戶籍地司法機關接回，應是在隔離中。

▲網紅經濟公司開超跑到監獄外等候周立齊。（圖／翻攝紅星新聞）

▲網紅經紀公司開超跑到監獄外等候周立齊。（圖／翻攝紅星新聞）

這名網紅慣竊周立齊2012年被捕時受訪表示，「打工是不可能打工的啦，這輩子不可能打工的，做生意又不會做。」再加上當時他留著長髮，不修邊幅的樣子，被網友拿來與古巴革命英雄相比較，戲稱他為「竊．格瓦拉」，還依此衍生出許多網路P圖創作，瞬間在網路上爆紅。

▲▼網紅小偷「竊格瓦拉」把監獄當家4次進出！自爆「超喜歡裡面」這輩子絕不工作。（圖／翻攝微博）

▲周立齊把監獄當家4次進出！自爆「超喜歡裡面」這輩子絕不工作。（圖／翻攝微博）

據悉，周立齊今年36歲，小學學業也沒完成，專偷電瓶車維生，將換來的錢財混跡遊樂場所，曾4次進出監獄。他在2016年最後一次入獄，刑期長達4年6個月，也是最長的一次。周立齊的哥哥表示，在周立齊服刑期間，已有30多家網路經紀公司與家人聯繫，「200萬（人民幣，下同）和300萬的簽約價都提高了。」

▲周立齊網路爆紅後，網友以他的形象創意P圖。（圖／翻攝大陸網站）

▲周立齊網路爆紅後，網友以他的形象創意P圖。（圖／翻攝大陸網站）

四川某經紀公司代表在周立齊出獄前一日便前往監獄外等待，南寧當地的網紅直播公司人員也和周立齊的哥哥一同前往監獄，希望能拿下周立齊的合約，此外，從事網紅孵化的公司人員，甚至考量周立齊「不可能打工」，而提出「合作」的方式，以「做直播、扭轉他的思想，當做老闆來做」的條件吸引他。

▲「竊・格瓦拉」周立齊出獄後，由南寧司法所接回隔離。（圖／翻攝南寧新聞）

▲「竊・格瓦拉」周立齊出獄後，由南寧司法所接回隔離。（圖／翻攝南寧新聞）

不過，這些人在監獄外的守候，並沒有換得周立齊的合約。周立齊當網紅的話題雖熱，也引起外界一番爭論，有人認為，周立齊的慣竊背景在網路會形成負面教育，另一派則覺得，可以透過他的成長經驗故事，成為青少年的人生借鏡。對此，周立齊出獄後僅表示，對於之前做的事感到後悔，「最想做的是第一時間回家看一下父母，把失去的時間補償回來。」

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