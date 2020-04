「這輩子不可能打工」網紅慣竊出獄　經紀公司監獄外手捧800萬簽約金撲空

而就在美中角力之際,台灣也趁機向世界發聲,在世衛祕書長譚德塞,控訴受到來自台灣的人身攻擊後,台灣在知名網紅阿滴帶頭募資下,在紐約時報刊登了全版的廣告「WHO can help? Taiwan.」的宣傳廣告,向世界發出訊息「Taiwan can help」,這個行動又將如何牽動新一波的大國角力戰?《慧眼看天下》第94集,邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉,與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。