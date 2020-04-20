確診個案到過屏東大學關切聲起　校長：共同敵人是新冠肺炎

▲屏東大學全校進行消毒作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有關海軍敦睦艦隊1名新冠肺炎確診官兵日前到過屏東大學，雖校方在第一時間立即啟動疫調、環境全面消毒，採取防疫應變措施，但20日仍接到許多學生、家長以及社區民眾透過各種方式表達對學校的關切，言談之中也透露出諸多疑慮與不安。因此校長古源光發表一封信，解釋各項關切。

古源光說，「你們的心情，我們能感同身受，因為大家同樣在一艘船上，我們共同的敵人是看不見的新冠肺炎，而不是全力防堵疫情擴散的彼此。」

他說，對於防疫工作，學校秉持「事前防範、事後處理」的態度，竭盡所能地築起校園的防護網。但防疫永遠都有努力的空間。

他指出，雖然大家都關心疫情，但必須以正確充分的資訊做為前提，所謂的近距離接觸是要15分鐘以上，目前與海軍確診個案直接接觸的3名學生已居家隔離，其中1人因出現感冒症狀進行採檢；至於間接接觸的21名同學，有19名同學已返家自主健康管理，2名外籍生由學校安排住進安心宿舍，確診個案及直接接觸者足跡經過的場館，總務處都已進行全面消毒。

目前與確診個案直接接觸、間接接觸的同學，學校已經啟動安心就學方案，間接接觸的教師有5名，所授課程均採線上遠距教學，實施時間為4月20日起至5月3日止，共計18門課程，學校防疫小組還主動匡列與間接接觸師生接觸過的其他師生，一旦身體有任何狀況，必須立即通報。

有同學和家長質問，為何不直接宣布全校停課，進行線上教學？校方日前進行為期一週的防疫演習，執行上不成問題。然而，依據教育部的規定，全校有2名師生確診的情況，才能啟動線上教學或全面停課，在疑似個案尚未確診前，學校尚不得自行停課，因此目前只能靜候採檢結果出爐，並祈禱隔離中的同學能夠安然無恙。

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