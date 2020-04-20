嘉南藥理大學第7任校長就任　李孫榮接下重任

▲嘉南藥理大學20日於該校國際會議廳舉行校長交接典禮，嘉藥董事長王昭雄（中）監交，新任校長李孫榮教授（右），從代理校長楊朝成教授手中接下印信。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學20日於該校國際會議廳舉行校長交接典禮，在嘉藥董事長王昭雄監交下，新任校長李孫榮講座教授接下第7任校長重任，王昭雄董事長除頒授聘書給李孫榮校長外，也期勉新校長掌握時代契機開創新局，典禮隆重溫馨。

新任校長李孫榮講座教授，擁有美國德拉瓦大學環工博士學位，1993年從美國學成歸國後即進入嘉藥服務，歷任環境工程與科學系主任、環境永續學院院長、副校長及校長，並首創「台灣溫泉產業研究發展中心」，積極推動產官學合作，成績斐然；2013年更因研究成果豐碩，辦學績效卓越，獲頒美國德拉瓦大學母校傑出校友，並常任台灣糖業公司獨立董事，學經歷相當豐富完整。

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交接典禮中，王董事長娓娓述說「創校維艱」的發展歷程，同時肯定歷任校長及楊朝成代理校長這54年來的努力與奉獻，讓嘉藥不僅成為全國唯一通過台日國際聯合認證（iJAS）的學校，也是私立技職校院中唯一躋身全球前2千大的高等學府。王董事長特別提到在選任校長時，一直希望能從校內遴選，給年輕優秀人才機會磨練，而李孫榮校長不僅具備國外求學背景與國際視野，在校服務期間更是深得人望，期盼其帶動全體教職員工的團結互助，為學校永續經營努力。

楊朝成代理校長表示，感謝王董事長的提攜，時值防疫緊張及招生密集之際，更能感受身為校長的承重壓力，隨著嘉藥本年度碩士班滿招，而申請入學報名人數增加，接下來的技優甄試聯登都會是招生重點，相信在新任李校長的帶領下，一定能凝聚全員的向心力，再創嘉藥新榮耀。

李孫榮校長指出，再次接下校長印信時，感到近鄉情怯也戒慎恐懼，感謝王董事長的情義與信任，也高度肯定楊朝成代理校長對學校的付出，在此防疫嚴峻之際，楊校長遵循中央防疫指揮中心與教育部相關指示，推動各項教學與生活的防疫措施，有為有守，勞苦功高。面對國內教育困局及挑戰，他除持續強化產學及研發能量外，將致力於整合校內外資源，推動學術交流合作與策略聯盟，未來更將以創新積極的態度，組成戰鬥團隊全力以赴，希望與全體嘉藥教職員工攜手堅持一起努力，再次開創嘉藥新榮景。

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