少女被騙陷淫窟「1天接3人」　絕望5F跳下…臥倒血泊骨頭碎成渣！

▲15歲少女被逼迫賣淫，跳樓逃生。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

當那個深夜手機上接到陌生電話時，耿父產生了一種本能的恐懼，他15歲的女兒已經失聯25天了，「你女兒跳樓了！」一個十幾歲女孩的聲音在電話裡說。3月26日，因被逼賣淫，甚至一天接3個，雲南省15歲少女抵死不從，從當地一個旅館的5樓跳下，全身骨折變形臥倒血泊。

據《紅星新聞》報導，案發於昭通市鑽石商務公寓。逼迫耿姓少女賣淫的一共有4人，其中，犯罪嫌疑人施某秀、王某繞、洪某連已被公安機關逮捕。不過，因陳某才15歲，另行處理。耿女的家人透露，陳某與他們同村，哥哥是當地黑社會。

1996年，耿父和一貴州女子相識成婚，婚後共生了4個孩子，3個女孩和1個男孩。耿父的大女兒表示，她比二妹耿女大5歲，因父母忙於生計，由自己帶大2個妹妹和1個弟弟。回憶過去的生活，她說，一家人雖然說不上富足，但卻有一種恬淡的平靜。

不識字的耿父有一個夢想，就是要竭盡所能讓4個孩子完成學業。然而，去年10月1日前夕，耿女突然出現厭學的苗頭。她曾在社交媒體上留言說，自己「沒錢用」。耿父說，他沒斷過女兒的零花錢，女兒之所以厭學是受到了「班上一位男生的蠱惑」。

▲事發酒店。（圖／翻攝自紅星新聞）

但從那時候起，耿女再沒有回學校，時不時失聯，只是偶爾回家吃飯。耿女的姐姐回憶，那個以前很乖、很聽話的妹妹突然變得很叛逆。

受疫情影響，雲南的中小學全部停課。耿女的姐姐說，妹妹這一時期說要去打工，想當酒店服務生，還曾去當地某酒店接受了幾天的培訓。3月1日，這對姐妹通了出事前最後一個電話。此後，因為耿女徹底失聯，耿家的重心全部放在「找到她」這件事情上。

耿女姐姐之前就得到消息說妹妹可能在鑽石商務公寓酒店，隨後急忙找到這家酒店，「但老闆否認見過我妹妹。」隨後，耿父報了警，雖然警員熱心幫忙尋找，但也沒能找到女兒。

直到3月26日深夜，一個陌生電話打到耿父的手機上，那是一個十幾歲女孩的聲音，「她說我女兒跳樓了。」耿父當晚沒有去現場，他忙著向親戚朋友籌集醫藥費。

耿女從鑽石商務公寓的5樓跳下後，趕赴現場的親友透露，女孩掉下去的前半個小時內，無人報警、無人喊救護車，都以為她死了，有人現場還稱要把她裝在袋子裡拋棄。

當晚耿女神志清楚，直到上了救護車之後，才敢對醫生和警員說，「她被刀逼著……，如果她說真話，有人會殺了她。」耿父說，救護車上的錄音是女兒被人逼迫的證據。次日在醫院他看到了女兒，除了頭部，女兒身上其他部位的骨頭多有碎裂，「有些地方粉碎性骨折，看起來像豆腐渣一樣。」

▲醫療證明書。（圖／翻攝自紅星新聞）

附近多位住戶描述稱，事發當晚十分安靜。次日早上，聽眾人議論，他們方知「有個女孩跳樓」。綜合現場，他們分析認為，所幸公寓2樓有遮擋物，女孩才撿回一條命。

出事後，耿女將接受三次手術，第一次針對心肺部位，後兩次針對各處的骨折。4月18日，醫生給耿女做了第二次手術。耿女姐姐說，這次手術時間耗時一整天，妹妹醒來後一直反胃，「現在我只想她快點好，一家人還能像過去一樣。」醫生還告訴耿父，女孩的右手可能殘廢了，但腿部的手術還算順利，如足夠幸運的話，「她還是能站起來的。」

據雲南昭通市公安局昭陽分局官方微博3月29日通報，2020年3月26日26分，昭通市公安局昭陽分局接到報警稱，一名女子跳樓；接報警後，龍泉派出所警員立即趕到現場，與120救護人員將女子送到醫院救治，並立為刑事案件偵查。

經查，2020年3月26日，犯罪嫌疑人施某秀（女，16歲，昭通昭陽區人）與洪某連（女，50歲，昭通昭陽區人，是鑽石商務公寓承包人）邀約被害人耿女（女，15歲）到朝陽區珠泉路鑽石商務公寓賣淫。

因為耿女不願意，施某秀便指使陳某（男、15歲，昭通昭陽區人）、王某繞（男，18歲，昭通昭陽區人）持刀和皮帶對耿女進行威脅。之後，受害人待陳某、王某繞走出房間後，趁施某秀不備，從鑽石商務公寓5樓房間窗戶跳下後受傷。

警方於當晚抓獲犯罪嫌疑人施某秀和洪某連，於27日上午10許將犯罪嫌疑人陳某、王某繞抓獲。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

