狼師「惡行起底」！少女們勇敢公開舉報…副校長：親一下說明師生關係好

▲女高中生遭到班導師性騷擾。（示意圖／翻攝自Naver Blog、Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

「摸頭、牽手已是常態，更有把學生拉到空教室捏女生的胸……，」四川省廣漢中學一名高中男教師被指控性騷擾女學生。事後，受害女生們曾向該校主任和副校長舉報，得到的答覆卻是「親一下又沒什麼，說明師生關係好」、「忍一下就好了」。

據《澎湃新聞》報導，4月19日，有網友發布微博稱，廣漢中學高三正在備戰高考的多名女生被該校2017級6班的陳姓班導師性騷擾。相關微博還進一步爆料，陳姓班導師在教學期間多次以關心學生為藉口，對在校多位女生行不軌。

20日上午，廣漢市教育局一名工作人員表示，對於網傳廣漢中學陳姓班導師性騷擾事件，正在核實調查；目前公安部門已經介入調查，還在進行調查當中。涉事學校辦公室李姓工作人員也表示，網傳資訊正在核實，目前上級部門已介入。

▲高中生。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

有知情人士稱，上述事件在4月18日開始發酵，次日該校組織多名女老師家訪，到涉事班級女生家中了解情況，「陳姓班導師在公開場合中的肢體動作確實比其他老師多一些，比如拍肩膀、摸一下頭，但沒有網傳的那麼嚴重。」

20日，四川省廣漢市教育局通報，「近日，有網友發帖反映廣漢中學教師陳某某有關問題，我局高度重視，已於4月17日開始會同相關部門，本著實事求是、客觀公正的原則對所反映的情況開展調查；目前，調查工作正在進行中。」

廣漢中學官網顯示，該校是一所百年名校，始建於1910年，前身為漢州官立中學堂，於1985年正式更名為四川省廣漢中學，學校地處三星堆的故鄉廣漢市主城區，是一所設備齊全先進的「四川省一級示範性普通高中」。

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