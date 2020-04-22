女同學見他「看圖抓下體」覺得噁！老師未通報挨罰不服：又沒接觸

▲男同學邊看刺激性圖片邊「抓下體」，一旁女學生覺得好噁心，老師得知後竟違法判斷非性騷擾不通報。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者孫于珊／台北報導

時任某醫護管理專科學校的杜姓女班導師，知悉班上林姓男學生「自抓下體」，令同班女學生深感遭性騷擾一事，竟未依《性別平等教育法》於24小時內通報，被裁處3萬元罰緩。老師對此不服，提起訴願經駁回後，提起行政訴訟，主張林生行為沒有「接觸」到女學生，不構成性騷擾，但法院不採，駁回老師告訴。可上訴。

2017年9月20日，女同學就向老師表示，「可以不要跟林生坐嗎？他會一直抓下面，我覺得很噁心」，但老師第一時間僅回復女學生「請自行處理」，女學生只好另覓管道反映，直到8天後，學校經由某家長告知後，才依法通報，老師「知而不報」的事情因此被發現而挨罰。

老師提行政訴訟主張，《性平法》規定是指被害人不喜歡與性有關的「接觸」，例如：撫摸頭髮或肩膀、提出要求發生性行為或服務、性意味的言語或行為，如三字經、黃色笑話、取笑異性身材、展示色情圖片、暴露狂等；而林生「抓下面」的行為，並沒有要性騷擾坐在一旁的女學生，且女學生也無感受到遭到性騷擾，表示無所謂，掉頭就走，不填寫申請書提報，當下她也有與輔導教官達成共識，判定不夠成《性平法》性騷擾要件，也就無須通報。

老師還說，事後她也有立即聯絡林生家長，對於林生抓下面的事情，有積極查證、處理，並非放任不管，而林生母親也回訊解釋，「的確是林生個人的脫序行為，他在自習課時，看了一些比較刺激性的圖片，才有的舉動…」。

然而法官審酌，杜女身為老師，對於女學生表示林男抓下體行為感到「噁心」一事，必須有所警覺為性騷擾事件，且林生是看過「刺激性圖片」才「抓下體」，非身為學生基於課程需要所做的行為，又「抓下體」在一般社會經驗認定涉有性意味，不僅不受歡迎，也讓在場見聞的女學生感到噁心，顯已影響女學生的人格尊嚴與班級學習，而老師竟自行違法判斷，延遲通報，原處分裁處老師罰鍰3萬元，於法尚無違誤，因此不採信老師說法，判老師敗訴。

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