敦睦艦隊已28例確診　蘇貞昌：演訓有必要但要「痛定思痛找缺失」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，國內本土案例已累計10天0確診，不過，近日的敦睦艦隊至今累計28例確診案例。行政院長蘇貞昌23日在院會中下令，要找出缺失、痛定思痛。

蘇貞昌表示，上週院會時，全球確診人數約200萬，死亡12萬人，一週的時間，全球確診人數又突破260萬、死亡人數已破18萬。在國內，這一週來，曾經3日出現「全國零確診」，讓國人一度很高興，這一週國內共新增31例，除了境外移入3例，最受國人關注的敦睦艦隊案，就占28例，本土案例則己經連續10天零確診。

蘇貞昌指出，面對全球疫情緊急，還是沒有任何大意的空間，政府一直戰戰兢兢，非常感謝防疫指揮中心指揮官及相關人員在第一線都這樣堅守，「最遺憾的是，剛好發生敦睦艦隊、磐石艦的事情，這讓我們非常意外，也覺得非常痛苦，面對這樣的一個情況，國人也非常震撼。」

蘇貞昌說，「敦睦艦隊必須為保國衛民做長程的演訓，不但必要，且國人都給予支持與肯定，可是這一次在防疫的工作上，確實有許多缺失、沒有到位」。國防部長為此率同將領出來道歉，總統要求儘速調查確實。

蘇貞昌提到，這次特別請羅政委，一定要儘快就這一件事情，防疫的工作在艦艇上應該是如何事前的規範、作業，在整個航程上的要求、回報，在和整個基地艦指部如何通聯管制、回國後如何下船、出港等等的作業，「任何每一個細節、每一個點都要查核清楚，找出缺失及沒有到位的地方，我們痛定思痛、亡羊補牢。」

蘇貞昌強調，「我相信這不但是國人的期待，也是國軍一向讓國人肯定的地方，難免在演訓過程中，對於防疫作為沒有碰過或其他情況不到位之處，一定藉這一次整個查核清楚，並且立刻補位、立刻做好，國人也才能安心，官兵也才能安全，而且也是應該做的事，特別希望國防部整個完全配合，讓整個作業不要再有任何破口。」