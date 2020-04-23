暖心直播主送3000口罩！　今天下午5點彰化火車站前發送

▲直播主胡凱彬本周四到彰化火車站送3千片口罩。（圖／翻攝胡凱彬臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化直播主胡凱彬在臉書預告23日下午5時在彰化火車站前發3千份（1份內裝2片）防塵口罩，便在網路引起熱議，甚至有住在外縣市的網友準備搭火車前往領取，胡凱彬辦公室人員也說，送口罩的行程絕對不會因為颳風下雨而暫停舉辦，也貼心的告知民眾，今天彰化天氣轉冷又微雨，要注意保暖跟交通安全。

在永靖鄉長大的胡凱彬，2年來從事網路專營藝品直播拍賣工作，已經累積一定的高人氣，去年跟廠商進衛生紙時，廠商回送口罩當贈品，就這樣一直放在倉庫內，一直到日前工作人員在整理倉庫時才發現，而這批口罩沒有入帳也是防疫物資，也不能轉賣，決定花2周的時間分贈給彰化及台灣各地的鄉親做公益，期盼國民身體健康、疫情趕快遠離。

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胡凱彬20日在臉書宣布「重要公告 大力轉發金嘆號！我們團隊將在本週四4月23日，下午5點，在彰化火車站發放口罩3,000份，任何民眾可以免費領取一人限領一份，發完為止，幫忙大力轉發，讓彰化市的人知道」。宣告文一出，很快被轉發超過百位網友分享，大按讚。

胡凱彬辦公室人員也說，預計發放的日期，4月25日到台北市發4000份及新北市發5000份已經是可以確定的，接下來的部分，在下午彰化火車站發放完後，應該就會訂出確切的時間表，屆時有需要的民眾，都可以前往領取。

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