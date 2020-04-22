新冠肺炎是頭號公敵　杜特蒂：祭600萬重賞疫苗研發者

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了尋找新冠肺炎的治癒方法，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）承諾將提供一筆研究經費給科學家，用以研發疫苗，並進一步祭出1000萬菲律賓披索（約台幣600萬元）的重賞，鼓勵有能力的人可以積極投入研發。截至21日為止，菲律賓衛生部通報新增140例確診病例，總數達到6,599例，其中有437例死亡。

發律賓的總統發言人羅奎（Harry Roque）表示，杜特蒂認為，目前新冠肺炎是人類的頭號公敵，不僅僅在菲律賓，全球各地也是如此，所以才會提供重賞來吸引人才貢獻一己之力。

President Rodrigo Duterte will give a P10 million reward to the person who will discover a vaccine against the coronavirus disease (COVID-19).



Me: *na gusto nang yumaman para di na maging pabigat sa bahay* pic.twitter.com/v1fUk0eqMk — S I T A N (@Itanshit) April 21, 2020

但此舉引起部分反彈，批評杜特蒂雖然祭出大筆獎金，但對於前線正在研發疫苗的科學家卻沒有提供足夠的預算，相比於2019年，衛生部的流行病學和監視計劃預算更遭到刪減，菲律賓政府現在應該要著重思考，如何加強公共衛生體系，同時給予科學家和研究人員必要的協助。

根據《環球網》報導，目前菲律賓當地主要救治新冠肺炎病患的醫院是菲律賓總醫院（PGH），正努力嘗試使用已康復患者血液中的抗體來救治重症患者，期望可以增加病患康復的機率。