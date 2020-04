▲歐洲已有110,000多人死於新型肺炎。(圖/路透社)

記者曾羿翔/綜合報導



歐洲最新疫情顯示,已有110,000多人死於新型肺炎,佔了全球確診死亡人數的近三分之二,其中義大利死亡人數為24,648;西班牙為21,717;法國為20,796,英國為17,337。

根據法新社報導,截至格林威治時間22日9點20分(台灣時間17點20分),歐洲共有110,192人確診病逝,受新冠肺炎疫情影響最為嚴重,也讓全球死亡人數增加到177,368人。另外歐洲境內確診病例累計124萬6840例。

#BREAKING The death toll from the novel #coronavirus in Europe has passed 110,000, according to figures compiled by AFP from official sources by 0920 GMT pic.twitter.com/37rnWR9eJE