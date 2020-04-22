影／憂隱匿！藍營提「吹哨者保護制度」　嚴德發給承諾了

記者蔣婕妤／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉。擔憂軍方高層隱匿疫情，國民黨立委萬美玲22日在質詢中提出「吹哨者保護制度」，嚴德發承諾，「可以做到」。

萬美玲質詢時表示，4月9日曾經有疫調小組登艦，做檢疫工作，但為何沒有發現可能染疫官兵，也沒有認他們在入境健康聲明書上登載味覺、嗅覺喪失項目，後來確診的軍官醫官也沒有記錄到，為何有這三個缺失？

嚴德發回應，這三個缺失確實沒有做到，所以要納入檢討，包含疫調中沒有顯示味覺、嗅覺喪失的選項，這些都是欠檢討的，沒有做到這些東做很遺憾。

萬美玲再指出，今天早上質詢時支隊長講話激動，國防部官員卻似乎想把電話拿走，是怕他講出什麼？還是擔心他情緒激動？嚴德發解釋，是因為對方在檢疫中，他情緒很激動，這樣不好。萬美玲再質疑，全民想知道真相，國防部近期是外界證據到哪、承認到哪，讓國人對軍方訊息崩盤。

萬美玲指出，國防部應該要有所謂的「吹哨者條款」，對於說出真相者應該要提供保護、對疫調免責的保護。嚴德發承諾，「可以做到」，他強調，現在就希望告訴相關人，要配合疫調，要把接觸狀況確實調查清楚。





▲嚴德發。（圖／記者湯興漢攝）

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