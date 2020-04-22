LIVE／敦睦艦隊染疫風暴先拔3官　蔡英文首度公開談話

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎疫情，國防部長嚴德發21日晚間率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分。對此，蔡英文22日上午11點親上火線，針對外界關注敦睦艦隊相關議題進行說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

敦睦艦隊27人染疫，讓國軍遭到社會各界撻伐。國防部21日晚間緊急召開記者會，嚴德發率多名將官向社會大眾道歉，坦承艦隊有4項缺失，其中第一項就是「支隊長疫情通報不落實」，引發網友討論。目前海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝皆在懲處名單，海軍司令劉志斌則自請處分。

儘管嚴德發21日在記者會中回應外界質疑，但相關爭議仍持續延燒。蔡英文22日上午11點決定親上火線，針對敦睦艦隊事件在總統府發表敞廳談話，並針對相關議題進行回應。

蔡英文也透過臉書表示，已告知嚴德發，目前最重要是確保整體國軍防疫與疫調工作，用最高標準儘速進行，而在當前台海情勢下，國軍絕不能因為本案，影響國軍日常的戰力整備和國家安全的維護任務。

▲總統蔡英文。（資料照／記者陶本和攝）

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