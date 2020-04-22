敦睦專報安排視訊備詢　民進黨立委跳腳：反對公審醫官！

記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會22日上午針對敦睦艦隊染疫事件，邀請國防部進行專案報告；不過，在會議開始前，因為召委呂玉玲臨時改變議程，讓醫官、支隊長等人都需視訊備詢，這讓民進黨立委大為不滿，擔心未來會有公審醫官的狀況。

▲國防部長嚴德發赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

敦睦艦隊磐石艦共爆出27人感染新冠肺炎，引發各界譁然，總統蔡英文發聲明認為國防部應徹底檢討，而海軍司令部副司令梅家樹則在事發後皆出席中央流行疫情指揮中心記者會，甚至鞠躬道歉，民間聲討究責國防部的聲浪漸起。

立法院外交及國防委員會原排定21日議程為北部地區指揮系統機密考察，不過鑒於海軍敦睦艦隊傳出群聚感染，外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部赴立院專案報告，釐清事件真相，相關人員如艦長、醫官則會透過視訊方式進行備詢。

不過，民進黨立委趙天麟率先跳出來反對議程臨時變更，打亂原本的會議；而民進黨立委羅致政跟何志偉也都跳出來強調，反對公審醫官，擔心會有後續造成醫官或其他官兵的影響。

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