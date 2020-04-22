宜蘭國中是敦睦艦隊召回集結點之一　嚇壞師生與附近居民

▲宜蘭國中是敦睦艦隊召回集結點之一曝光，嚇壞師生與附近居民，市公所如臨大敵的緊急大消毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

敦睦艦隊召回集結點遍及14縣市，其中包含宜縣宜蘭國中，事件曝光，嚇壞師生與附近居民，宜蘭市公所如臨大敵的在22日一早緊急大消毒。宜蘭衛生局表示，召回於宜蘭國中集合的軍人有6名，當日下午收到命令隨即到指定地點集合，目前未進入校園的這6名軍人健康狀況良好，第一次採檢結果也都是陰性。

心裡毛毛的，宜縣宜蘭國中是敦睦艦隊召回集結點，事件21日晚曝光，市公所如臨大敵的緊急大消毒嚇壞，此事也讓師生與附近居民心裡怕怕的，他們說，深怕集合的軍人中有人「中鏢」，造成感染擴散。

宜蘭衛生局表示，敦睦艦隊召回人員中，於宜蘭國中集合的軍人有6名，當日下午收到命令隨即到指定地點集合，目前6名軍人健康狀況良好，第一次採檢結果也都是陰性，相關單位於22日上午完成宜蘭國中周邊消毒。衛生局會持續追蹤檢疫人員健康狀況，掌握疫情發展，積極守護縣民健康。

宜蘭縣長林姿妙表示，事先未接獲通知，得知消息後第一時間責成相關單位務必盡快完成周邊環境消毒，且集合的人員並未進到校園，請民眾不用恐慌。

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