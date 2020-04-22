　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO警告「最糟的情況還沒來！」　全球僅3％人可能免疫…病毒情況無法掌握

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲WHO呼籲大家勿鬆懈，因為最糟的還沒到來。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球疫情嚴重，至今造成250多萬人確診、17萬人死亡，對此世界衛生組織（WHO）再次警告，「最糟糕的狀況都還沒來，且全球目前只有3％曾確診的的人有免疫力」。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還表示，政治操作反而會讓新冠病毒有機可趁。

根據英國《太陽報》報導，譚德塞日前在記者會上提到，「新冠肺炎疫情最糟糕的情況還未到來，很多人還不了解這個病毒，很多國家甚至做出錯誤的結論，因此陷入了疫情失控的狀態」。此外WHO面對外界指責，並未在第一時間公開疫情的真實情況，譚德塞也再度回應，「世界衛生組織沒有什麼祕密，一開始就已經警告全球這種病毒的出現」。

面對從疫情延伸出政治操作與問題，譚德塞表示，新冠病毒比1918年的西班牙流感更可怕，它利用了國際之間的分歧，讓人類陷入危險，「大家應該要一起阻止這場悲劇，很多人還不知道新冠病毒的嚴重，任何國家放寬限制，並不代表就是疫情的結束」。

世界衛生組織報告指出，目前全球僅有3％的人受到感染，但相對可能顯示出人類對於新冠病毒可能具有免疫力，「但一切尚未有定論」。過去曾被提出的群體免疫，目前現階段也將不會被採用，「雖有一部分的人有抗體，但還需要更細節的研究」。

ET快訊
快訊／磐石艦官兵增加1確診！　實習生染疫
30歲女胸部中彈！「矽膠假奶」讓子彈轉彎　救了她一命
他超商預購口罩⋯條碼一刷「現領9片」愣3秒：我賺到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」　老公性能力無法滿足…還要保持溫柔微笑！

譚德塞推文「誠實」　留言飄滿「台灣國旗海」國外網友嗆：這你最需要學！

印度5000年阿育吠陀文「竟記載類新冠病毒」　徵狀、外觀全吻合…揭古老治癒法

紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲被單　掀袋看身份…被病貌震驚！

馬爾地夫「淪IS聖戰煉獄」　連3月隨機炸爛5遊艇…澳遊客遭狠刺滿身血求救！

15歲少女失蹤2月　竟從叔叔家「挖出混凝土鑲腐屍」母靠破碎刺青認人！

確診醫生昏迷3周「見到4年前死去父親」 　奇蹟康復出院！

假奶發威！她胸部中彈「矽膠讓子彈轉彎」奇蹟活　登醫學文獻

WHO警告「最糟的情況還沒來！」　全球僅3％人可能免疫…病毒情況無法掌握

澳總理與川普通話「討論WHO透明度」　北京反擊抗中行為

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

確診醫生昏迷3周「見到4年前死去父親」 　奇蹟康復出院！

假奶發威！她胸部中彈「矽膠讓子彈轉彎」奇蹟活　登醫學文獻

WHO警告「最糟的情況還沒來！」　全球僅3％人可能免疫…病毒情況無法掌握

澳總理與川普通話「討論WHO透明度」　北京反擊抗中行為

16歲犯案「一生沒嘗過自由滋味」　他坐牢44年出獄前卻染疫5天身亡！

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」　老公性能力無法滿足…還要保持溫柔微笑！

金正恩神隱多天！領導人「病危說」瘋傳全球　北韓官媒罕見超安靜

外送員接女客訂單　附註要求說「我愛你」...結局超尷尬

義大利郵輪「歌詩達大西洋號」新增33船員染疫　停靠日本長崎載623人

印度封城12歲女童連走3天回家　走了100公里...剩11公里半路倒斃

華航CI011染疫班機12人確診、其餘全陰性　陳時中宣布結案

屏東女撿300個口罩「不為所動」　送交警局…原來是藥師掉的

2歲心臟病童也在列！第二類包機載回229人　1人有症狀送醫

專訪／女神趙岱新示範3種「約會穿搭」　害羞公開男友周興哲喜好

三星公開智慧電視的4個使用技巧：包括健身、直播、遠距會議

為民服務再升級　台南市議會設置紓困諮詢專線

南投婦和鄰居聊天突「語無倫次」倒地　119遠端教CPR救回一命

精準定位、生物辨識、影像訪談居家檢疫者　工研院研發「智慧關懷居家管理系統」

蔡英文、國防部道歉　侯友宜：承認過失後要趕快「補破口」

敦睦磐石艦群聚增至28人！　20多歲實習生「二採確診」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

日媒：金與正準備好緊急時代理金正恩

金正恩急動手術　白宮說話了

金正恩生死成謎　手術地點曝光

北韓曝金正恩消息　川普：希望他一切都好

總統整瓶乾　研發草藥茶治新冠肺炎

英衛生大臣：48小時內實施疫苗人體試驗

美油價暴跌43％「創21年新低」

快訊／川普宣布「60天移民禁令」

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

全美首例！密蘇里州狀告中國要求賠償

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元

新冠肺炎重創可口可樂　全球銷量銳減25%

更多熱門

相關新聞

澳總理與川普通話　討論WHO透明度

澳總理與川普通話　討論WHO透明度

針對世界衛生組織（WHO）是否失職一事，澳洲與美國近來站在同一陣線。澳洲總理莫理森（Scott Morrison）今（22）日與美國總統川普（Donald Trump）通話，兩人討論有關世衛的問題，並致力改善國際方面應對疫情的透明度。

譚德塞推特留「誠實」　慘遭台灣國旗海洗版

譚德塞推特留「誠實」　慘遭台灣國旗海洗版

世衛：新冠病毒並非人為製造！

世衛：新冠病毒並非人為製造！

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉

譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉

關鍵字：

世界衛生組織譚德塞WHO免疫全球人口

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

國防部拔官3人　部長第一句罵他

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面