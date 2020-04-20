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紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲被單　掀袋看身份…被病貌震驚！

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▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

▲新冠肺炎在紐約疫情嚴重，生者與死者的資源都不夠用。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，截至20日上午達到758720確診、死亡病例40666人，醫療體系不堪負荷之外，殯葬業者也人力、時間吃緊。近日一名在殯葬業打工的男子，就分享自己的「打工生活」，親眼目睹醫療資院短缺的慘況，以及等待處理的死者遺體屍水、屎水滲透袋子、被單流出，讓他身心靈的備受煎熬。

根據英國《每日郵報》報導，46歲的弗蘭普頓（Erik Frampton）的工作因為受到疫情的影響遭到停擺，於是找到了紐約市太平間的臨時工先暫時糊口。弗蘭普頓在工作了一段時間，將自己的工作歷程分享出來，他提到在每一天上工時，公司會將前一天的薪水給你，以防你「再也回不來」，這份時薪高達75塊美金（約台幣2200元）的工作更煎熬的卻是心靈。

▲弗蘭普頓在太平間當收屍人員，分享驚人工作經驗。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲弗蘭普頓在太平間當收屍人員，分享驚人工作經驗。（圖／翻攝自當事人臉書）

弗蘭普頓提到，因為紐約疫情嚴重、醫療資源短缺，就連屍袋都不夠使用，多半的死者遺體就被包在薄薄的袋子，或用被單包裹，外部也不會有任何標籤說明，所以往往要了解性別或是遺體狀況，都要直接打開屍袋，「而那些遺體多半口中還插著管子，或是屍水、糞水、血水已經滲透，樣貌非常可怕。」

弗蘭普頓描述排放遺體的過程，就像是拼圖一般，要將50～80個屍體從架上慢慢搬出，「一開始確實讓人很想逃避，沒有想到這在心靈上是一個極大的耗損」。弗蘭普頓的家人每一天都相當擔心他的安危與健康，他也表示，上工前會穿著兩層的防護衣與口罩，「因為我們不知道那些遺體分解出來的東西，是否可能會傷害、傳染我們。」

最令弗蘭普頓難過的，是因為屍袋的短缺，甚至還需要重複使用，醫院外每一天停著幾十輛的冷凍車等待運送遺體。而弗蘭普頓回到家之後，也無法與伴侶有親密接觸，「我不怕死、但我也不想死，但我們都很害怕」。而在投書自己的工作經驗之後，弗蘭普頓突收到解雇通知，他反而開心的表示，「家裡的人都鬆了一口氣」。

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