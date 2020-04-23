全日空客機「口罩滿座」萬人狂推！　擬納多條航線載運物資

▲該架客機座位處擺放一箱箱口罩。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球航空業，如今日本航空公司為了因應國際線航班大幅下滑的狀況，把沒有乘客的客機拿來載運貨物。全日本空輸（ANA，以下簡稱「全日空」）就利用波音787客機載運一箱箱口罩，幾乎「客滿」照片分享至推特後，吸引上萬人關注。

朝日新聞報導，近期口罩、防護衣等醫療物資的運輸需求提高，全日本昨（22）開始挪用往返上海、東京羽田機場的客機裝載貨物，可見座椅都套著藍色塑膠袋，且裝有醫療物資的紙箱也都全數繫上安全帶。據了解，相較於只使用貨艙空間，此一做法能讓載貨量提升4成，目前正在考慮是否把其他航線的班機也一起納入。

事實上，日本航空也在20日開始利用上海飛東京成田機場的客機載運貨物，主要利用乘客座位上方的行李放置空間來運送口罩等醫療物資。

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