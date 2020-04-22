　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

譚德塞推文「誠實」　留言飄滿「台灣國旗海」國外網友嗆：這你最需要學！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲譚德塞推特出現「誠實」貼文，馬上遭到台灣國旗洗版。（圖／翻攝自推特）

▲譚德塞推特出現「誠實」貼文，馬上遭到台灣國旗洗版。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情責任歸屬公道自在人心，日前美國總統川普公開指責世界衛生組織（WHO）並未盡到「誠實」的責任，包庇中國隱匿病情、數據，導致許多國家錯失防疫黃金期。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）台灣時間22日上午突在推特上發文，卻被網友解讀成「自打臉」，更留言台灣國旗嗆聲。

WHO秘書長譚德塞最新「離奇」的推文中，只寫下「Honesty.」（誠實之意），該則貼文才剛出現就湧入大批網友留言，其中還有網友直接貼出台灣國旗、小木偶皮諾丘的圖樣，想要反諷最不誠實的就是譚德塞。此外，也有網友表示，「最不懂誠實的就是你」、「誠實？就是你跟WHO最不誠實的地方啊！」、「誠實就是你最該嘗試拯救地球的方法」。

▲譚德塞推特出現「誠實」貼文，馬上遭到台灣國旗洗版。（圖／翻攝自推特）

▲推文下方一片國旗海，且幾乎都為外國人所留言。

而仔細瀏覽貼文下方的留言，不少貼上台灣國旗的竟都是外國網友，甚至要求譚德塞敞開心胸接受台灣，避免再有更多國家跟著受難。雖有人詢問「這面旗子是什麼意思？」但馬上有網友回應「這是代表台灣」。

譚德塞日前抨擊台灣網友在網路上對他進行人身、種族、文化攻擊，或以難堪字眼辱罵，引發台灣、各國網友抨擊，認為台灣防疫算全球「表率」，WHO不予以理會，反而在國際記者會上因為「個人因素」提及台灣；該事件爆發後，各國媒體、部分國家政府也公開讚揚台灣的防疫措施，並檢討自身可以效法改進的地方。

ET快訊
國防部原稱「2/21都已上艦隔離」　嚴德發認了：228有官兵
招待所玩瘋「極樂影片外洩」！　2美腿名模、周興哲都在場
快訊／外交部：我駐帛琉使館24人、帛方接待艦隊24人篩檢全陰
敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！　「5人發燒4人我沒有回報」
快訊／蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度5000年阿育吠陀文「竟記載類新冠病毒」　徵狀、外觀全吻合…揭古老治癒法

紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲被單　掀袋看身份…被病貌震驚！

馬爾地夫「淪IS聖戰煉獄」　連3月隨機炸爛5遊艇…澳遊客遭狠刺滿身血求救！

15歲少女失蹤2月　竟從叔叔家「挖出混凝土鑲腐屍」母靠破碎刺青認人！

16歲犯案「一生沒嘗過自由滋味」　他坐牢44年出獄前卻染疫5天身亡！

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」　老公性能力無法滿足…還要保持溫柔微笑！

金正恩神隱多天！領導人「病危說」瘋傳全球　北韓官媒罕見超安靜

外送員接女客訂單　附註要求說「我愛你」...結局超尷尬

義大利郵輪「歌詩達大西洋號」新增33船員染疫　停靠日本長崎載623人

印度封城12歲女童連走3天回家　走了100公里...剩11公里半路倒斃

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

16歲犯案「一生沒嘗過自由滋味」　他坐牢44年出獄前卻染疫5天身亡！

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」　老公性能力無法滿足…還要保持溫柔微笑！

金正恩神隱多天！領導人「病危說」瘋傳全球　北韓官媒罕見超安靜

外送員接女客訂單　附註要求說「我愛你」...結局超尷尬

義大利郵輪「歌詩達大西洋號」新增33船員染疫　停靠日本長崎載623人

印度封城12歲女童連走3天回家　走了100公里...剩11公里半路倒斃

慘！加拿大2貨機飛中國運醫療物資　因「物流延誤」竟空手折返

殯儀館收遺體要等3天！她被迫在家伴屍　用冰塊防止丈夫發臭　

川普推崇的羥氯奎寧　研究：確診患者服用後「死亡率更高」

金正恩缺席太陽節「金與正也沒去」！　韓媒撇病危說：兄妹同赴秘密視察

敦睦艦隊召回南投集合點：暨大附中校門口　軍方竟稱「防疫演習」

中職／火熱巨星誕生　美國作家撰文狂推朱育賢

6月西德州原油期貨腰斬！創21年來最低價...今早持續下探中

公布9人有症狀…結果全陰性！　高雄市府作法遭批「製造恐慌」

【法拍屋悲歌2】前台大教授：祖厝法拍4次　屋主卻不知情！

獨／梁以辰「狼人殺」玩到走心　羅志祥一舉動她氣瘋：到底要不要給我鏡頭！

母親節檔期限定優惠！美福牛排館吃牛排送波士頓龍蝦

吃臭豆腐配泡菜...一咬「濕黏軟爛」秒吐！　真相曝光網傻：真的神偽裝

下船沒量體溫！蔣萬安質疑敦睦艦「沒照規定走」：一定徹查、嚴懲

喝白蘭地嗨到早上…他撞飛人喊：趕回家洗菜！台中妹目擊哥「慘死眼前」崩潰

國際熱門新聞

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

金正恩急動手術　白宮說話了

日媒：金與正準備好緊急時代理金正恩

金正恩生死成謎　手術地點曝光

北韓曝金正恩消息　川普：希望他一切都好

總統整瓶乾　研發草藥茶治新冠肺炎

英衛生大臣：48小時內實施疫苗人體試驗

美油價暴跌43％「創21年新低」

快訊／川普宣布「60天移民禁令」

全美首例！密蘇里州狀告中國要求賠償

新冠肺炎重創可口可樂　全球銷量銳減25%

北韓友好協會：資本主義絕望捏造新聞

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元

更多熱門

相關新聞

義大利棒聯宣佈7月14日開季

義大利棒聯宣佈7月14日開季

韓職KBO宣佈將在5月5日採閉門的方式開季，讓4月12日開打的中職不再「全球獨步」，受到新冠肺炎疫情影響最嚴重的義大利，敲定將在7月14日展開新賽季，壘球聯盟也一同開季。

接觸確診官兵害警力吃緊！韓國瑜再請中央幫忙

接觸確診官兵害警力吃緊！韓國瑜再請中央幫忙

義大利郵輪增33船員染疫　停靠長崎載623人

義大利郵輪增33船員染疫　停靠長崎載623人

酷碰券改發現金或消費券？經長沈榮津：會作整體考量

酷碰券改發現金或消費券？經長沈榮津：會作整體考量

敦睦支隊長哽咽：坦言4員發燒沒回報

敦睦支隊長哽咽：坦言4員發燒沒回報

關鍵字：

新冠肺炎新冠肺炎譚德塞誠實推特台灣

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

國防部拔官3人　部長第一句罵他

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

信義區藏億元招待所　警官藝人都來玩

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面