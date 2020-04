醫護人員「跳抖音」紓壓遭罵！家屬怒斥忽視病患　網痛批：愚蠢影片

▲英國醫護人員在醫院內跳抖音遭罵。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

英國新冠肺炎確診數突破13萬例、死亡人數高達1.8萬人,英國政府也表示,國內疫情正在經歷高峰期。數周以來的疫情,也讓醫護人員逼近崩潰,因此近日開始有醫護人員上傳在院內跳舞的影片,希望能緩解壓力。不過此舉卻引來病患家屬批評,認為如此歡樂的影片,在他們眼中卻充滿冒犯,「想剛失去親人的家屬,看到這些愚蠢影片的會做何感想?」

A12 team



Let's show these ladies our appreciation

Donate here now https://t.co/WJ0xwPG3QY#VoicesForNewCross #NHS #Wolverhampton



True Colours to be released 7pm! pic.twitter.com/NZtl8EGpZg — Voices For New Cross (@VoicesForNHS) April 4, 2020

The dancing continues at UHNM! All different members of staff from our Accident and Emergency department have taken to the helipad to show off their moves. Well done guys #UHNMFamily pic.twitter.com/dCezLP6XpX — UHNM NHS Trust #StayAtHome (@UHNM_NHS) April 3, 2020

近日來自英國各地的醫護人員,流行穿著工作服裝在醫院內跳舞,再將影片上傳抖音,希望能夠接力鼓舞醫護人員的士氣。不過此舉卻引來病患家屬的批評,他們認為這個做法對於患者來說是種冒犯,儘管部分醫療單位強調,沒有任何病人因為這段影片而被延誤治療,但仍止不住罵聲。

有網友在推特發文表示,「我的哥哥每天在加護病房輪班14小時,治療19名新冠肺炎病患,看到其他醫護人員跳舞、鬼混的影片,真的覺得很討厭。」也有人說,醫療資源已經快要不夠,這些人卻冒著防護衣損壞的風險跳舞,這樣的做法十分不妥。

I'm seriously pissed off seeing NHS staff dancing and fooling around. My brother is working 14-hour days in an ICU in London treating Covid-19 patients. My sister is still performing surgery and is separated from her son. Cancer patients are having treatment and scans cancelled. — AmyinLondon (@AmyinLondon) April 22, 2020

部分網友指出,許多癌症病患因為沒有人力,所以取消了化療與手術,有人被迫和家人分離,「我相信他們在努力工作,但現在真的不是跳舞的好時機。」有人則痛批,「我在好幾家醫院看到這個狀況,當許多人生命垂危時,這是非常不禮貌的,想像一下,若是剛失去親人的家屬,看到這些愚蠢影片的會做何感想?」

Is anyone else shocked at the stupid dancing videos from NHS empty hospitals. 1000’s trapped at home needing tests, scans, cancer treatment, surgery. 1000’s will die because not treated early enough. 1000’s of early cancers not being diagnosed. Just stop it! — Ruth McNeill (@InfoBears) April 22, 2020

截至23日下午,英國新冠肺炎確診數達13萬4639例,共1萬8151人死亡。衛生大臣韓考克(Matt Hancock)、外交大臣拉布(Dominic Raab)於22日表示,國內疫情正在經歷高峰期,但疫情仍未脫離嚴峻狀態,希望下周結束以前,每天可以實施10萬次檢測。

