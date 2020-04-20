印度5000年阿育吠陀文「竟記載類新冠病毒」　徵狀、外觀全吻合…揭古老治癒法

▲印度5000年前經文出現類新冠病毒記載。（圖／翻攝自amazon.com／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎至今尚未出現疫苗解藥，世人對於病毒還是充滿許多未知。近日一名印度學者納拉姆（Smita Naram）就發現，在5000年前古老的阿育吠陀文獻「遮羅迦本集」（Charak samhita）竟出現對於「類新冠病毒」做出描述，不僅病毒樣貌雷同，就連症狀也都清楚的描繪出來，令她相當震驚。

根據《India Times》報導，納拉姆博士在文本中發現，記載一章叫做「Krimi」也就是所謂的感染，其中一個詞彙「Sleshma Krimi」被描述為無法被肉眼看到的東西，它們是「Maha Sukshnma」需要透過特殊儀器才能看到，無法直接用肉眼觀測。

遮羅迦本集中更提到，「Sleshma Krimi」會在呼吸道系統中寄生，出現咳嗽、嚴重充血、呼吸困難甚至死亡的狀況，甚至描述這樣的東西可能長得「圓形上很多尖刺」，幾乎與新冠病毒的樣貌相當雷同。納拉姆表示，這令人相當震驚，因為早在5000年前的文獻中就有紀載，甚至還有提到3種可以預防感染與保護的方法。

文本中提到，千萬不能餵食感染者小麥、麵包、奶製品等誘發性食物，且需要進行隔離才不會被感染，也可以食用一些增加免疫力的藥草。專家則表示，古代文獻雖有巧合紀載，但與現在疫情仍有不同，且還需仰賴科技與醫學的技術醫療，大家千萬不要過度恐慌反造成免疫力下降。