　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度5000年阿育吠陀文「竟記載類新冠病毒」　徵狀、外觀全吻合…揭古老治癒法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度5000年前經文出現類新冠病毒紀載。（圖／翻攝自amazon.com／路透）

▲印度5000年前經文出現類新冠病毒記載。（圖／翻攝自amazon.com／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎至今尚未出現疫苗解藥，世人對於病毒還是充滿許多未知。近日一名印度學者納拉姆（Smita Naram）就發現，在5000年前古老的阿育吠陀文獻「遮羅迦本集」（Charak samhita）竟出現對於「類新冠病毒」做出描述，不僅病毒樣貌雷同，就連症狀也都清楚的描繪出來，令她相當震驚。

根據《India Times》報導，納拉姆博士在文本中發現，記載一章叫做「Krimi」也就是所謂的感染，其中一個詞彙「Sleshma Krimi」被描述為無法被肉眼看到的東西，它們是「Maha Sukshnma」需要透過特殊儀器才能看到，無法直接用肉眼觀測。

遮羅迦本集中更提到，「Sleshma Krimi」會在呼吸道系統中寄生，出現咳嗽、嚴重充血、呼吸困難甚至死亡的狀況，甚至描述這樣的東西可能長得「圓形上很多尖刺」，幾乎與新冠病毒的樣貌相當雷同。納拉姆表示，這令人相當震驚，因為早在5000年前的文獻中就有紀載，甚至還有提到3種可以預防感染與保護的方法。

文本中提到，千萬不能餵食感染者小麥、麵包、奶製品等誘發性食物，且需要進行隔離才不會被感染，也可以食用一些增加免疫力的藥草。專家則表示，古代文獻雖有巧合紀載，但與現在疫情仍有不同，且還需仰賴科技與醫學的技術醫療，大家千萬不要過度恐慌反造成免疫力下降。

ET快訊
啦啦隊女神怒問前男友「跟我復合你猶豫？」　網轟公主病…她親曝
快訊／國防部證實：磐石艦377成員有70人看診　5人曾發燒
屁孩攔車打「健身教練」　亮出甩棍遭1秒反摔…女友慘叫：手放開
海軍偷跑抓到了！高雄、台南疫調「提早一天就下船吃飯逛超商」
嘉市確診官兵「超詳細足跡」公布！來回台南搭自強號　名店嗑鍋+
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬爾地夫「淪IS聖戰煉獄」　連3月隨機炸爛5遊艇…澳遊客遭狠刺滿身血求救！

紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲被單　掀袋看身份…被病貌震驚！

封城也要做…她開露營車接客　「1hr公園激戰7男」15分收1100現場排爆！

安倍的尺寸太小…日本人搶正常Size口罩　Costco才拆箱「整批喪屍客狂掃」！

15歲少女失蹤2月　竟從叔叔家「挖出混凝土鑲腐屍」母靠破碎刺青認人！

懷孕33周媽確診被迫剖腹　以為平安接生「16hrs後嬰兒鼻腔驗出病毒」！

殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍冰塊防丈夫發臭

川普讚「全美檢測418萬人」重大里程碑！擴大10兆紓困法案…明日達共識

智利信心稱「中國將贈送呼吸器」　中國大使：我不知道這件事

印度5000年阿育吠陀文「竟記載類新冠病毒」　徵狀、外觀全吻合…揭古老治癒法

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍冰塊防丈夫發臭

川普讚「全美檢測418萬人」重大里程碑！擴大10兆紓困法案…明日達共識

智利信心稱「中國將贈送呼吸器」　中國大使：我不知道這件事

印度5000年阿育吠陀文「竟記載類新冠病毒」　徵狀、外觀全吻合…揭古老治癒法

疫情出門不肯戴口罩！　暴怒父氣到「一塊布」活活勒死親生兒

單日固定接4名客人「如今0收入」　日本性工作者嘆：怎麼活下去

疫期2人隔離在家...兒殘忍分屍父親　浴血進商店大喊：我吃了他！

奧地利燃煤發電廠停運　2030年前全面禁用化石燃料

紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲被單　掀袋看身份…被病貌震驚！

巴黎非飲用水源發現「微量新冠病毒」！官員證實：緊急關閉用水網路

糟糕！吸引力低　近六成的民眾不為振興抵用券而住宿

保持距離「心很靠近」！聲林《黑夜總會過去》製作曝光

奧運首批台將／桌球一姊鄭怡靜延期不擔心　放慢腳步自我提升

玫瑰少年離世20年…葉永鋕的痛還在！潘文忠要孩子們「為自己的樣子驕傲」

Suzuki全新斗南展示中心正式開幕　全台銷售據點逐步到位

日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

元大人壽再獲ISO 27001資訊安全管理驗證　落實資安管理「3層次防護架構」

殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍冰塊防丈夫發臭

海軍確診曾到「新竹風景區2小時」　地點曝光！他：全程都戴口罩

染疫官兵也搭過！台鐵提升消毒設備「規格比照桃機」　頻率變每2小時一次

國際熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

她開露營車接客不甩封城　「1hr公園激戰7男」

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

更／加國槍擊案10死「警員1死1傷」槍手氣絕加油站

新郎騎單車「一周狂飆850km」成親

她染疫無症狀1傳17！小孩接連中鏢

隔離10天！6歲女身留「性虐痕跡」慘死　祖父母：她感染了

快訊／日本宮城縣外海規模6.4地震

星國266飆升到5900例　CNN揭2關鍵

紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲透被單

美媒：白宮記者會「外媒區」淨空

釣魚遭巨鱷襲擊　媽怒插鼻孔勇救兒

全球周末暴增24萬例確診2萬死！

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！

更多熱門

相關新聞

央視：台灣防疫神話毀滅「先管好自己！」

央視：台灣防疫神話毀滅「先管好自己！」

海軍敦睦艦隊「磐石艦」截至目前已有24人感染新冠肺炎，大陸官媒《央視》19日以「民進黨『防疫神話』面臨破滅」為標題發表評論指出，民進黨當局之前就備受質疑的「防疫缺口」問題，現在似乎越來越嚴重，「台灣是否應該先管好自己的事，再去國際上『幫助別人』？」

人行降息　1年期、5年期LPR雙降

人行降息　1年期、5年期LPR雙降

敦睦艦官兵14日就出營區！確診者足跡露餡

敦睦艦官兵14日就出營區！確診者足跡露餡

吳斯懷曝2種可能...疫情從台灣本島帶上艦

吳斯懷曝2種可能...疫情從台灣本島帶上艦

海軍偷跑！高雄台南疫調出爐

海軍偷跑！高雄台南疫調出爐

關鍵字：

阿育吠陀文遮羅迦本集印度5000年新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

新北兵推　若社區感染就禁足21天

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

快訊／高雄公布第二波確診足跡

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

國防部臉書被洗版　網：部長負責

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面