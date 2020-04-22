快訊／敦睦艦隊「機密任務」去了關島？國防部回應了

記者蔣婕妤／台北報導

海軍敦睦艦隊確診飆升至27例，但軍方說詞反覆引發批評，立法院外交及國防委員會22日邀請國防部長嚴德發、衛生福利部、外交部就「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」進行專案報告，並備質詢。針對外界關心，敦睦艦隊是否有執行「機密任務」，是否又與美方有關？對此，嚴德發22日受訪時表示，有關細節不方便跟大家報告。





▲國防部長嚴德發於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

敦睦艦隊磐石艦共爆出27人感染新冠肺炎，引發各界譁然，總統蔡英文發聲明認為國防部應徹底檢討，而海軍司令部副司令梅家樹則在事發後皆出席中央流行疫情指揮中心記者會，甚至鞠躬道歉，民間聲討究責國防部的聲浪漸起。

針對外界關心敦睦艦隊執行任務期間包含「機密任務」，其實是否又與美方有關？嚴德發回應，敦睦遠航除了敦睦邦誼，還有相關教育課程，軍事訓練包含區域海域做護航訓練，跟海上戰略的經營，至於戰備任務有關細節，這方便不方便跟大家報告。

媒體追問，這次的機密任務是否牽涉層級高、需要國安高層的許可，嚴德發表示，這是年度訓練科目，本來就在計畫當中。

其他人也看了這些...



► 嚴德發向蔡英文自請處分 率將領一鞠躬致歉

► 敦睦磐石艦隊群聚感染！嚴德發承認曝4大缺失「未戴口罩」

► 海軍司令劉志斌自請處分 海軍艦隊指揮官、敦睦支隊長調離現職

更多熱門新聞...

► 中共遼寧艦現身巴士海峽 嚴德發：敦睦艦隊有執行「秘密任務」

► 14日有官兵先下艦艇？ 國防部解釋：檢疫後做結訓預演

► 嚴德發自請處分…蔡英文說話了 「勇敢面對才是國軍本色」