敦睦艦隊27人染疫　柯文哲：是危機但不要獵女巫

▲柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）



記者楊亞璇／台北報導

敦睦艦隊27人確診新冠肺炎，國防部說法一日三變，引發質疑，風波持續發酵。台北市長柯文哲22日受訪表示，他認為這是危機，但是「愈混亂的時候不要急著罵誰，先把問題解決」，呼籲不要用獵女巫、或燒女巫的態度處理這件事。

柯文哲指出，他態度是「軍隊還是國家的命脈」，出了問題，該去檢討就檢討，「但是不要用獵女巫、或燒女巫的態度處理這件事」。他說，為什麼講正直誠信文化，認為這已經是跨部會的問題，中央應該有人出來說怎麼解決，因為不是只有衛福部的事，還牽涉到軍方，大家坐下來、開誠佈公，該怎麼解決就解決，

柯文哲也說，軍艦上27人確診、發了20萬封細胞簡訊，「就我的醫學專長，我也覺得這個是危機」。他說，開刀不順時，罵小醫師、小護士，血也不會止，愈亂他愈安靜，「愈混亂的時候不要急著罵誰，先把問題解決」，全部處理完，要罵人再罵人。

柯文哲重申，「就我的專業，我覺得這是危機，但是就是把問題處理掉，不是燒女巫的時候」。

至於高雄市打電話疫調遭到拒絕，台北市的疫調作法為何？衛生局長黃世傑表示，已經確診的人已經住到負壓隔離病房，護理人員進去也是要換兔寶寶裝，很麻煩，疫調人員很難這麼做，「大概以電話詢問為準」，確診者說去過什麼地方，同仁會去地點看可能接觸的人、哪些需要隔離，「對於確診的人以電話座疫調為主」；目前沒有拒訪的狀況。